ماينس الألماني ينهي عقد أنور الغازي بسبب منشورات دعماً لغزة

أنهى نادي ماينس الألماني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الهولندي أنور الغازي، في أعقاب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرب حماس وإسرائيل.

وردا على إعلان ماينس إنهاء عقده يوم الجمعة، كتب الغازي:"خسارة مصدر رزقي لا شيء عندما يقارن بالجحيم الذي يتعرض له الأبرياء والضعفاء في غزة".

جاء إعلان ماينس بعد يومين من اعتراض الغازي على رواية النادي للأحداث عندما رفع توقيفه السابق له.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في مدينة كوبلنس يجرون تحقيقا أيضا.

وكان ماينس قد أوقف الغازي في 17 أكتوبر، قائلا إنه كان قد اصدر منشورا ثم حذفه بشأن الحرب اعتبره النادي "غير مقبول".

يوم الاثنين، قال النادي إنه تم رفع توقيفه، وإنه سيتلقى توبيخا فقط.

وذكر النادي أن ذلك جاء عقب محادثات مع الإدارة وأن الغازي "يأسف لنشر التغريدة، كما يشعر بالندم بشأن تأثيرها السلبي".

وأضاف النادي أن اللاعب "ذكر أنه لم يشكك في حق إسرائيل في الوجود".

ومع ذلك، أشار الغازي في منشور آخر يوم الأربعاء، إلى أن النادي أصدر بيانه دون إذنه.

وكتب اللاعب "لست آسفا، وليس لدي أي ندم على موقفي. لا أنأى بنفسي عما قلته وأنا أقف اليوم وحتى آخر نفس في حياتي إلى جانب الإنسانية والمظلومين".

وانضم الغازي ( 28 عاما) الذي لعب في السابق في أندية أيندهوفن وأستون فيلا وإيفرتون، إلى ماينس في صفقة انتقال حر في سبتمبر.

وشارك في ثلاث مباريات كبديل في الفريق الذي يحل الأخير في الدوري الألماني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز