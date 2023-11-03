مقتل وإصابة 16 شخصاً إثر هجوم صاروخي أوكراني استهدف خيرسون

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون في هجوم صاروخي أوكراني استهدف منطقة خيرسون

في جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل سبعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين، في قرية شابلينكا التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا خلف خط الجبهة.

وأظهرت الصور التي تم نشرها أن مبنى مكتب العمل المحلي قد دمر إلى حد كبير. وقالت التقارير إن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ، تم اعتراض أربعة منها.

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