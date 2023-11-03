مقتل وإصابة 16 شخصاً إثر هجوم صاروخي أوكراني استهدف خيرسون

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون في هجوم صاروخي أوكراني استهدف منطقة خيرسون
في جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية الجمعة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل سبعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين، في قرية شابلينكا التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا خلف خط الجبهة.
وأظهرت الصور التي تم نشرها أن مبنى مكتب العمل المحلي قد دمر إلى حد كبير. وقالت التقارير إن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ، تم اعتراض أربعة منها.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03112023000110011019ID1107369903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.