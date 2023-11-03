وزارة الصحة في غزة تعلن عدد القتلى في قصف اسرائيلي لسيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ضربة إسرائيلية استهدفت الجمعة سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى في مدينة غزة أوقعت 13 قتيلا، بعدما أكّدت إسرائيل استهداف السيارة قائلة إنها كانت "تستخدم من جانب خلية تابعة لحماس".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن "إسرائيل تعمدت قصف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي لمنع نقل المصابين إلى مصر لتلقي العلاج".

وأعلن مقتل 13 شخصا وإصابة 26 جراء الاستهداف الإسرائيلي لسيارات الإسعاف عند بوابة مجمع الشفاء، لافتا إلى أن سيارة الإسعاف المستهدفة كانت تقل عددا من الجرحى لتلقي العلاج في مصر.

بعد الضربة التي وقعت عند بوابة مستشفى الشفاء حيث لجأ عدد كبير من النازحين، أفاد مراسل وكالة فرانس برس بوجود عدد كبير من القتلى والجرحى قرب سيارة الأسعلاف المتضررة.

وأظهرت مقاطع فيديو صورتها وكالة فرانس برس مدنيين يحملون جرحى وجثثا مضرجة بالدماء، فيما كان آخرون ممددين على الأرض جراء شدة القصف الذي استهدف مركبات متوقفة على جانب الطريق.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه الضربة، مشددا على أن سيارة الإسعاف المستهدفة كانت تستخدمها "خلية تابعة لحماس".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه "يشعر بصدمة عميقة".

وأضاف عبر منصة إكس "نقولها مجددا: يجب حماية المرضى ومقدمي الرعاية والمؤسسات وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات. دائما".

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز عن "صدمتها" لأن القصف استهدف "مرضى كان من المقرر إجلاؤهم إلى بر الأمان".

منذ الأربعاء تم إجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.

والجمعة أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصها تشخيصا دقيقا"، لافتة الى أن عددها بلغ "17 مصابا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا، وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح".

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن 16 من إجمالي 35 مستشفى في قطاع غزة باتت خارج الخدمة، إما لتعرضها للقصف وإما لافتقارها الى الوقود لتشغيل مولداتها.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يبلغ معدل إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء حالياً 164%.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى مقتل أكثر من 9200 شخص بينهم 3826 طفلا، بحسب آخر حصيلة أدلت بها وزارة الصحة التابعة في غزة .

ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة ب"القضاء" على حماس بعد الهجمات التي نفذتها وأوقعت قرابة 1400 قتيل.

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