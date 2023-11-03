فريق من ((البيئة)) يتابع تسربا زيتيا بساحل المعامير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬المعامير‭ ‬بتكرار‭ ‬مشكلة‭ ‬تدفق‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزيوت‭ ‬بمجرى‭ ‬تصريف‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬المعامير‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تابع‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬إذ‭ ‬وعد‭ ‬الوزير‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬وإرسال‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لمعاينة‭ ‬وفحص‭ ‬التسرب‭ ‬البيئي‭ ‬وإزالة‭ ‬بقعة‭ ‬الزيت‭ ‬من‭ ‬الساحل‭.‬

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