فريق من ((البيئة)) يتابع تسربا زيتيا بساحل المعامير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محسن العسبول أن وزير النفط والبيئة د. محمد بن مبارك بن دينة وعد بمتابعة فريق من الوزارة مشكلة تسرب كميات كبيرة من مخلفات الزيوت بمجرى تصريف الأمطار في ساحل المعامير.
وقال إنه تلقى اتصالات من أهالي منطقة المعامير بتكرار مشكلة تدفق كميات كبيرة من الزيوت بمجرى تصريف الأمطار في ساحل المعامير.
وأشار إلى أنه تابع الموضوع مع وزير النفط والبيئة، إذ وعد الوزير بالتحقيق في الموضوع وإرسال فريق مختص اليوم السبت لمعاينة وفحص التسرب البيئي وإزالة بقعة الزيت من الساحل.
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