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فريق من ((البيئة)) يتابع تسربا زيتيا بساحل المعامير

11/3/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وعد‭ ‬بمتابعة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬مشكلة‭ ‬تسرب‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬الزيوت‭ ‬بمجرى‭ ‬تصريف‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬المعامير‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬المعامير‭ ‬بتكرار‭ ‬مشكلة‭ ‬تدفق‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزيوت‭ ‬بمجرى‭ ‬تصريف‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬المعامير‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تابع‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬إذ‭ ‬وعد‭ ‬الوزير‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬وإرسال‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لمعاينة‭ ‬وفحص‭ ‬التسرب‭ ‬البيئي‭ ‬وإزالة‭ ‬بقعة‭ ‬الزيت‭ ‬من‭ ‬الساحل‭.‬

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