إجلاء 6 مواطنين موجودين في قطاع غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالإجلاء‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬تمت‭ ‬بنجاح،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المقدرة‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وما‭ ‬أبداه‭ ‬كافة‭ ‬المعنيين‭ ‬بهذه‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬الإجلاء‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بهزاد‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اتخذت‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لترتيب‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬سالمين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتلقي‭ ‬استفسارات‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المتبقين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لترتيب‭ ‬إجلائهم،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬المتابعة‭ ‬بالوزارة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭: ‬0097317227555‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭.‬

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