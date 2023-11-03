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إجلاء 6 مواطنين موجودين في قطاع غزة عبر معبر رفح

11/3/2023 7:19:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬مصالح‭ ‬المواطنين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الخارج؛‭ ‬فقد‭ ‬أَجلت‭ ‬الوزارة‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وصرح‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالإجلاء‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬تمت‭ ‬بنجاح،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المقدرة‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وما‭ ‬أبداه‭ ‬كافة‭ ‬المعنيين‭ ‬بهذه‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬الإجلاء‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بهزاد‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اتخذت‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لترتيب‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬سالمين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتلقي‭ ‬استفسارات‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المتبقين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لترتيب‭ ‬إجلائهم،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬المتابعة‭ ‬بالوزارة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭: ‬0097317227555‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭.‬

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