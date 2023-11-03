إجلاء 6 مواطنين موجودين في قطاع غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن منطلق حرص وزارة الخارجية على رعاية مصالح المواطنين الموجودين في الخارج؛ فقد أَجلت الوزارة ستة من المواطنين العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى جمهورية مصر العربية.
وصرح السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية رئيس اللجنة المعنية بالإجلاء في الوزارة بأن عملية الإجلاء تمت بنجاح، معربا عن بالغ الشكر والامتنان لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية على جهودها المقدرة بهذا الخصوص، وما أبداه كافة المعنيين بهذه العملية من تعاون كبير لتسهيل مهمة الإجلاء عبر معبر رفح الحدودي.
كما أفاد الدكتور محمد بهزاد بأن وزارة الخارجية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لترتيب عودة المواطنين إلى المملكة سالمين، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات القنصلية في الوزارة مستمر في متابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتلقي استفسارات أي من المتبقين من المواطنين لترتيب إجلائهم، إذ يمكن للمواطنين الكرام التواصل مع مكتب المتابعة بالوزارة على مدار الساعة على هاتف رقم: 0097317227555 أو التواصل مع سفارة المملكة في العاصمة الأردنية عمّان.
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