اقتراح بقانون شوري للتوسع في توفير فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الاقتراح‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سبيكة‭ ‬الفضالة‭ ‬ودلال‭ ‬الزايد‭ ‬وعلي‭ ‬العرادي‭ ‬وطلال‭ ‬المناعي‭ ‬وهشام‭ ‬القصاب‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬نحو‭ ‬خدمة‭ ‬ورعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬المنظمة‭ ‬لمتطلباتهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وبما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬تخدم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ترجمة‭ ‬فَعَّالة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬إمكانيات‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الداعمة‭ ‬للإخوة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بكافة‭ ‬مجالاتها‭.‬

وأشار‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬إحدى‭ ‬ثمرات‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والجمعيات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬رعايتهم‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تعديل‭ ‬النصين‭ ‬القانونيين‭ ‬طبقًا‭ ‬لهذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

كلمات دالة