أمانة مجلس النواب: دورنا دعم عمل اللجان والنواب.. والتصريحات الشخصية ليست من مهامنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأضافت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬اصدار‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬للسادة‭ ‬النواب‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬مهامها،‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬المكاتب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسادة‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬يتوافر‭ ‬لكل‭ ‬نائب‭ ‬أربعة‭ ‬موظفين‭ ‬يتم‭ ‬تكليفهم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬مباشرة‭ ‬بالأعمال‭ ‬والمهام‭ ‬المطلوبة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬طوال‭ ‬الفصول‭ ‬التشريعية‭. ‬

وقد‭ ‬بادرت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بتنظيم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتطويرية‭ ‬للموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬بمكاتب‭ ‬النواب،‭ ‬كما‭ ‬ترحب‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بتقديم‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬وصلاحياتها،‭ ‬دعما‭ ‬لأصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬النواب‭ ‬الأفاضل‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الخميس‭ ‬فهي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬تتفق‭ ‬واحكام‭ ‬المادة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس،‭ ‬فيما‭ ‬البيانات‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬تكون‭ ‬باسم‭ ‬المجلس،‭ ‬ويتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وتخويل‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬لصياغتها‭ ‬وإصدارها‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متعارف‭. ‬

كلمات دالة