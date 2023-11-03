وزيرة شؤون الشباب تبحث التعاون مع ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، الدكتورة تسنيم غالب عطاطرة، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين ورئيسة المكتب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والمنظمة.
وفي بداية اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب بالدور الكبير والجهود البارزة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تعزيز النظم الصحية والارتقاء بالمؤسسات مؤكدة أن وزارة شؤون الشباب مهتمة تماماً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والعمل معها من أجل تنفيذ برامج شبابية صحية تتوافق مع مساعي الوزارة في تعزيز الصحة العامة لدى الشباب ونشر التوعية بمخاطر الأمراض مشيرة إلى أن إحدى أهم الأولويات التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب هو تعزيز أنماط الحياة الصحية.
من جهتها أكدت الدكتورة عطاطرة أن منظمة الصحة العالمية تفخر بتقوية أواصر التعاون مع وزارة شؤون الشباب والتي تمتلك برامج ومبادرات شبابية واعدة أسهمت في الارتقاء بمهارات وقدرات الشباب فضلاً عن تنظيمها العديد من البرامج التي تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي والإيجابي بين الشباب، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستعمل على تعزيز التعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج صحية وتوعوية لتعزيز أساليب الصحة العامة وجعلها أسلوب حياة.
وخلال اللقاء بحثت وزير شؤون الشباب مع الدكتورة عطاطرة تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة موجهة إلى الشباب لتعزيز أساليب الصحة العامة والتوعية بأهميتها بالإضافة إلى تشجيع ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومي لما لها من فوائد على صحة الشباب والأفراد في المجتمع.
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