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وزيرة شؤون الشباب تبحث التعاون مع ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية

11/3/2023 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬غالب‭ ‬عطاطرة،‭ ‬ممثل‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيسة‭ ‬المكتب،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬والمنظمة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬والجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النظم‭ ‬الصحية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مهتمة‭ ‬تماماً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والعمل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬شبابية‭ ‬صحية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬الأمراض‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬عطاطرة‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تفخر‭ ‬بتقوية‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والتي‭ ‬تمتلك‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬شبابية‭ ‬واعدة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تنظيمها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬والإيجابي‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬صحية‭ ‬وتوعوية‭ ‬لتعزيز‭ ‬أساليب‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وجعلها‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثت‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬عطاطرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬لتعزيز‭ ‬أساليب‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهميتها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وجعلها‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬يومي‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الشباب‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

كلمات دالة

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