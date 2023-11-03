زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمالي غربي نيبال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:15

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب شمالي غربي نيبال اليوم (الجمعة).



وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 17.9 كيلومترا بالقرب من بلدة جوملا الجبلية، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة كاتماندو.



ووقع الزلزال قبل منتصف الليل بقليل وشعر السكان أيضا بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.