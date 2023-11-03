Saturday, 04 November 2023 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمالي غربي نيبال

11/3/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:15

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب شمالي غربي نيبال اليوم (الجمعة).

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 17.9 كيلومترا بالقرب من بلدة جوملا الجبلية، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة كاتماندو.

ووقع الزلزال قبل منتصف الليل بقليل وشعر السكان أيضا بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

MENAFN03112023000055011008ID1107369894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث