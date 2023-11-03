زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمالي غربي نيبال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:15
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب شمالي غربي نيبال اليوم (الجمعة).
وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 17.9 كيلومترا بالقرب من بلدة جوملا الجبلية، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة كاتماندو.
ووقع الزلزال قبل منتصف الليل بقليل وشعر السكان أيضا بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
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