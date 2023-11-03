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النمسا تشدد الرقابة على حدودها مع سلوفاكيا بتمديدها 20 يومًا إضافية

11/3/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:30


قررت النمسا اليوم (الجمعة) تشديد عمليات مراقبة الحدود مع سلوفاكيا بتمديدها 20 يومًا إضافية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

و أعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان لها أن الهدف الرئيس من وراء هذه الإجراءات هو منع تسلل اللاجئين إلى داخل الاراضي النمساوية وعرقلة عمل المهربين عبر الحدود.

وأوضح البيان أنه منذ بدء عمليات المراقبة في 4 أكتوبر تمكنت الشرطة من اعتقال 19 مهربًا على الحدود السلوفاكية - النمساوية وأوقفت حوالي 180 شخصًا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

كما لفت إلى أنه تم تمديد عمليات التفتيش على حدود النمسا مع جمهورية التشيك ولمدة 20 يومًا أيضًا اعتبارًا من 28 أكتوبر.

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