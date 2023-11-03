النمسا تشدد الرقابة على حدودها مع سلوفاكيا بتمديدها 20 يومًا إضافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:30
قررت النمسا اليوم (الجمعة) تشديد عمليات مراقبة الحدود مع سلوفاكيا بتمديدها 20 يومًا إضافية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
و أعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان لها أن الهدف الرئيس من وراء هذه الإجراءات هو منع تسلل اللاجئين إلى داخل الاراضي النمساوية وعرقلة عمل المهربين عبر الحدود.
وأوضح البيان أنه منذ بدء عمليات المراقبة في 4 أكتوبر تمكنت الشرطة من اعتقال 19 مهربًا على الحدود السلوفاكية - النمساوية وأوقفت حوالي 180 شخصًا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
كما لفت إلى أنه تم تمديد عمليات التفتيش على حدود النمسا مع جمهورية التشيك ولمدة 20 يومًا أيضًا اعتبارًا من 28 أكتوبر.
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