تزامنا مع المجازر في غزة.. بلينكن: لدى إسرائيل ((الحق)) و((واجب)) الدفاع عن النفس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تل أبيب – الوكالات: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس أن لإسرائيل «الحق وواجب» الدفاع عن نفسها بينما تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وقال بلينكن للصحفيين أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب «ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع عن نفسها... للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى».
وحضّ بلينكن الذي يقوم بجولته الثانية في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب إسرائيل على حماية المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار و«إيصال المساعدات للذين يحتاجونها بشكل مُلح».
قبل وصوله إلى إسرائيل، أفاد بلينكن بأنه سيسعى لدفع إسرائيل للقيام «بخطوات ملموسة» لضمان الحد من الأضرار التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
وقال بلينكن للصحفيين قبل المغادرة إلى إسرائيل «سنتحدث عن الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي بأن يتم اتخاذها للحد من الأضرار التي يتعرّض لها الرجال والنساء والأطفال في غزة». وأضاف أن «ذلك أمر تلتزم به الولايات المتحدة».
وتابع «عندما أرى طفلا أو طفلة من الفلسطينيين يتم انتشالهم من بين أنقاض مبنى منهار، يؤلمني الأمر بقدر رؤية طفل في إسرائيل أو أي مكان آخر» في هذا الحال.
وأضاف «لذا، هذا أمر نحن ملتزمون الاستجابة به وسنقوم بذلك».
في أثناء زيارة بلينكن أعلنت حكومة حماس أمس قصف إسرائيلي مميت استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
وأمس أيضا استشهد 14 على الأقل في قصف إسرائيلي أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم دعم كامل وكثّف المساعدات العسكرية لإسرائيل في عمليتها في غزة. لكن في تبدّل واضح في نبرته، عبّر أيضا عن تعاطفه مع معاناة الفلسطينيين التي أثارت موجة غضب في أجزاء من العالم. وقال بايدن الخميس «أعتقد أننا بحاجة إلى وقف» للأعمال القتالية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي ما الذي يعنيه هذا الوقف المؤقت. وقال إنه «وقف إنساني مؤقت ومحدد يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس».
قال بلينكن الجمعة إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسألة «هدنة إنسانية» في الحرب في غزة.
وأوضح بلينكن للصحفيين خلال زيارته لإسرائيل «نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة».
وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع بلينكن في تل أبيب «نحن مستمرون بكل قوتنا وإسرائيل ترفض الهدنة الموقتة التي لا تشمل إطلاق سراح رهائننا».
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