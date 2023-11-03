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تزامنا مع المجازر في غزة.. بلينكن: لدى إسرائيل ((الحق)) و((واجب)) الدفاع عن النفس

11/3/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ ‬ الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬وواجب‮»‬‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬أثناء‭ ‬لقائه‭ ‬بالرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الحق‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬واجب‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭... ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.

وحضّ‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بجولته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬العالقين‭ ‬وسط‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬و‮«‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬للذين‭ ‬يحتاجونها‭ ‬بشكل‭ ‬مُلح‮»‬‭. ‬

قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أفاد‭ ‬بلينكن‭ ‬بأنه‭ ‬سيسعى‭ ‬لدفع‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقيام‭ ‬‮«‬بخطوات‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المدنيون‭ ‬الفلسطينيون‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬سنتحدث‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬وينبغي‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬يتعرّض‭ ‬لها‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬أمر‭ ‬تلتزم‭ ‬به‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أرى‭ ‬طفلا‭ ‬أو‭ ‬طفلة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يتم‭ ‬انتشالهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬مبنى‭ ‬منهار،‭ ‬يؤلمني‭ ‬الأمر‭ ‬بقدر‭ ‬رؤية‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لذا،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬الاستجابة‭ ‬به‭ ‬وسنقوم‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

في‭ ‬أثناء‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مميت‭ ‬استهدف‭ ‬مدخل‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح‭. ‬

وأمس‭ ‬أيضا‭ ‬استشهد‭ ‬14‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أثناء‭ ‬نزوحهم‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬كامل‭ ‬وكثّف‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬عمليتها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬تبدّل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬نبرته،‭ ‬عبّر‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬تعاطفه‭ ‬مع‭ ‬معاناة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‮»‬‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‭.

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬الوقف‭ ‬المؤقت‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬مؤقت‭ ‬ومحدد‭ ‬يتركز‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬أو‭ ‬أهداف‭ ‬معينة،‭ ‬مثل‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬وإخراج‭ ‬الناس‮»‬‭.

قال‭ ‬بلينكن‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأوضح‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬سيتم‭ ‬تسهيلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الترتيبات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬للمدنيين‭ ‬وتسمح‭ ‬بتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬واستدامة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬عقب‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬بكل‭ ‬قوتنا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ترفض‭ ‬الهدنة‭ ‬الموقتة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائننا‮»‬‭. ‬

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