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أمريكا تجدد التزامها لمصر بضمان عدم تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء

11/3/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وجّهت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مصر،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬القائمة‭ ‬بأعمال‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬إليزابيث‭ ‬جونز،‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تحترم‭ ‬السيادة‭ ‬المصرية،‭ ‬واحتياجات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للبلاد،‭ ‬مجددة‭ ‬التزامها‭ ‬بضمان‭ ‬عدم‭ ‬تهجير‭ ‬فلسطينيي‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬

وقالت‭ ‬الرسالة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬تماماً‭ ‬بضمان‭ ‬عدم‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحترم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬سيادة‭ ‬مصر‭ ‬واحتياجات‭ ‬أمنها‭ ‬القومي‮»‬‭.‬

ورحبت‭ ‬الرسالة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالأخبار‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بشأن‭ ‬عبور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الجنسيات‭ ‬الأجنبية‭ ‬للمعبر‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ممتنة‭ ‬للقيادة‭ ‬المصرية‭ ‬لتسهيل‭ ‬العبور‭ ‬الآمن‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬غزة‭.‬

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