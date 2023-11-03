السلطة الفلسطينية: مقتل ثمانية فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جنين - (أ ف ب): قتل ثمانية فلسطينيين أمس الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في خضم الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة أن ثلاثة من هؤلاء الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاماً قتلوا في جنين حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة في شمال الضفة الغربية.
كذلك أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية أن فلسطينيَين قتلا «جراء قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين». وقال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إن قواته «تقوم بعمليات ضد حماس» في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في جنين ونابلس. وفي منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية قتل فلسطينيان يبلغ أحدهما 33 عاماً والآخر 36 عاماً برصاص القوات الاسرائيلية «خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة»، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة «وفا».
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته «ردت بإطلاق النار» بعد أن ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة باتجاه الجنود أثناء مصادرتهم معدات «لتصنيع الأسلحة». ثم قتل فتى فلسطيني يبلغ 17 عاماً في مدينة الخليل، حسبما أفادت الوزارة. وقتل فلسطيني يبلغ 29 عاماً، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه، «خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين»، شمال القدس، بحسب المصادر نفسها.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بعد ظهر أمس الجمعة، أن فلسطينيا يبلغ 33 عاماً «قتل برصاص الاحتلال» الاسرائيلي في قرية بودروس القريبة من مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية. وفي نابلس في شمال الضفة، توفي فلسطيني يبلغ 19 عاماً الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في قرية تل جنوب، الأربعاء الماضي، بحسب ما أكدت الوزارة. وقُتل الخميس ثلاثة فلسطينيين وإسرائيلي في أعمال عنف في مناطق عدة في الضفة الغربية، بحسب السلطة الفلسطينية وخدمات الطوارئ الإسرائيلية.
ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، حيث قتل أكثر من 140 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب السلطة الفلسطينية. كذلك شهدت الضفة الغربية هجمات فلسطينية ضد مستوطنات وقوات إسرائيلية. واعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ 7 اكتوبر حوالي 1900 فلسطيني في الضفة الغربية، بحسب نادي الأسير، وهي جمعية تدافع عن حقوق المعتقلين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة «مثير للقلق» ويستدعي تحركًا «عاجلًا»، مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
MENAFN03112023000055011008ID1107369890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.