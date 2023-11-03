السلطة الفلسطينية: مقتل ثمانية فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬ثمانية‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭.

‬وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬و26‭ ‬عاماً‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬حيث‭ ‬تنشط‭ ‬مجموعات‭ ‬فلسطينية‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.

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كذلك‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬فلسطينيَين‭ ‬قتلا‭ ‬‮«‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬لأحد‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬ضد‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬ونابلس‭. ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الخليل‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قتل‭ ‬فلسطينيان‭ ‬يبلغ‭ ‬أحدهما‭ ‬33‭ ‬عاماً‭ ‬والآخر‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬مخيم‭ ‬الفوار،‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ووكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭.

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وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬ردت‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقى‭ ‬فلسطينيون‭ ‬زجاجات‭ ‬حارقة‭ ‬وحجارة‭ ‬باتجاه‭ ‬الجنود‭ ‬أثناء‭ ‬مصادرتهم‭ ‬معدات‭ ‬‮«‬لتصنيع‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬قتل‭ ‬فتى‭ ‬فلسطيني‭ ‬يبلغ‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭. ‬وقتل‭ ‬فلسطيني‭ ‬يبلغ‭ ‬29‭ ‬عاماً،‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬النار‭ ‬عليه،‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬مخيم‭ ‬قلنديا‭ ‬للاجئين‮»‬،‭ ‬شمال‭ ‬القدس،‭ ‬بحسب‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬فلسطينيا‭ ‬يبلغ‭ ‬33‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بودروس‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وفي‭ ‬نابلس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة،‭ ‬توفي‭ ‬فلسطيني‭ ‬يبلغ‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬الجمعة‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تل‭ ‬جنوب،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭. ‬وقُتل‭ ‬الخميس‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وخدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬الإسرائيلية‭.

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ويتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬فلسطينيا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬برصاص‭ ‬جنود‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬كذلك‭ ‬شهدت‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬هجمات‭ ‬فلسطينية‭ ‬ضد‭ ‬مستوطنات‭ ‬وقوات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬واعتقلت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬حوالي‭ ‬1900‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بحسب‭ ‬نادي‭ ‬الأسير،‭ ‬وهي‭ ‬جمعية‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المعتقلين‭. ‬

وقالت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬مثير‭ ‬للقلق‮»‬‭ ‬ويستدعي‭ ‬تحركًا‭ ‬‮«‬عاجلًا‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬المستوطنون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭.

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