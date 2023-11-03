مدرب فريق باربار لـ((أخبار الخليج الرياضي)):هدفي خلـق فريق شـاب قـوي ومتماسـك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصل أنديتنا المحلية تحضيراتها لخوض مسابقات الاتحاد البحريني لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2023.
ويسلط «أخبار الخليج الرياضي» الضوء عبر هذه السطور على جاهزية الفرق المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعن طموحها وأهدافها من هذه المشاركة.
أشار مدرب فريق باربار لكرة اليد الشاب حسام مدن إلى أن إعداد الفريق الأول الفعلي للموسم الجديد انطلق مع نهاية شهر يوليو الماضي، وسط التزام من قِبل اللاعبين، الذين يبدو عليهم الحماس لتقديم موسم يليق بصورة ومكانة النادي في كرة اليد البحرينية.
وقال حسام مدن إنه يركز من خلال توليه تدريب فريق باربار على تعزيز التواصل والثقة فيما بين اللاعبين داخل الملعب وخارجه، كما أنه يعمل على تطوير روح الفريق وبناء تناغم عال بين اللاعبين وذلك لضمان تحقيق أفضل أداء جماعي. مبينًا أن صفوف فريقه تعاني من بعض الإصابات البسيطة، ومتمنيًا ألا تكون عائقًا لعودتهم ومساعدة زملائهم في المرحلة المقبلة.
وأوضح حسام مدن أنه من الممكن أن يتعاقد ناديه مع لاعب لتدعيم فريقه شرط أن يقدم الإضافة المطلوبة. وأكد المدرب الشاب أن أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها مع «البنفسج» تتمثل في خلق فريق شاب قوي ومتماسك، يستطيع تحقيق النجاحات المرجوة.
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