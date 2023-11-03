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مدرب فريق باربار لـ((أخبار الخليج الرياضي)):هدفي خلـق فريق شـاب قـوي ومتماسـك

11/3/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



تواصل‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لخوض‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

ويسلط‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الفرق‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وعن‭ ‬طموحها‭ ‬وأهدافها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬

أشار‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الشاب‭ ‬حسام‭ ‬مدن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬الفعلي‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬انطلق‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬التزام‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬الذين‭ ‬يبدو‭ ‬عليهم‭ ‬الحماس‭ ‬لتقديم‭ ‬موسم‭ ‬يليق‭ ‬بصورة‭ ‬ومكانة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬مدن‭ ‬إنه‭ ‬يركز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والثقة‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬وبناء‭ ‬تناغم‭ ‬عال‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬جماعي‭. ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الإصابات‭ ‬البسيطة،‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬عائقًا‭ ‬لعودتهم‭ ‬ومساعدة‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضح‭ ‬حسام‭ ‬مدن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتعاقد‭ ‬ناديه‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬لتدعيم‭ ‬فريقه‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الإضافة‭ ‬المطلوبة‭. ‬وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬الشاب‭ ‬أن‭ ‬أهدافه‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬البنفسج‮»‬‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فريق‭ ‬شاب‭ ‬قوي‭ ‬ومتماسك،‭ ‬يستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬المرجوة‭.‬

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