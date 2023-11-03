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على خلفية قرار تأجيل المباريات.. الأنصاري:أولوياتنا سلامة اللاعبين والمحافظة على أرضية الملعب

11/3/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬مهند‭ ‬الأنصاري،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يضع‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وأفراد‭ ‬الفرق‭ ‬والمعنيين‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تأجيل‭ ‬مباريات‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬ليوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬هطلت‭ ‬الخميس،‭ ‬استدعت‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬التأجيل؛‭ ‬بهدف‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وإداريين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملاعب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬محتملة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامتها‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وبين‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬التأجيل‭ ‬له‭ ‬أبعاد‭ ‬مختلفة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬النظر‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬وضرورة‭ ‬تهيئتها‭ ‬بالصورة‭ ‬المثلى‭ ‬عبر‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬النواحي‭ ‬كافة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمته‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭.‬

وقال‭ ‬الأنصاري‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬وعبر‭ ‬قسم‭ ‬المسابقات‭ ‬يتابع‭ ‬باستمرار‭ ‬وضعية‭ ‬الملاعب‭ ‬والأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وسيطلع‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مستجدات‭ ‬بخصوص‭ ‬وضعية‭ ‬إقامة‭ ‬المباريات‭ ‬أو‭ ‬تأجيلها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬جدولاً‭ ‬جديدًا‭ ‬للمباريات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭.‬

‭ ‬وعبر‭ ‬الأنصاري‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتفاهم‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬تعد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سلم‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لمبدأ‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬خدمة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬للجميع‭ ‬لاستكمال‭ ‬موسم‭ ‬ناجح‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

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