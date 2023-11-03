على خلفية قرار تأجيل المباريات.. الأنصاري:أولوياتنا سلامة اللاعبين والمحافظة على أرضية الملعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات مهند الأنصاري، أن الاتحاد يضع سلامة اللاعبين وأفراد الفرق والمعنيين كافة في المقام الأول، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل مباريات جميع المسابقات ليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، جاء بعد الأحوال الجوية التي مرت بها مملكة البحرين.
وأوضح الأنصاري أن الأمطار الغزيرة التي هطلت الخميس، استدعت اتخاذ قرار التأجيل؛ بهدف المحافظة على سلامة جميع الأندية من لاعبين وإداريين، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى، علاوة على المحافظة على أرضية الملاعب من أي أضرار محتملة، وبما يضمن سلامتها للمرحلة المقبلة.
وبين الأنصاري أن التأجيل له أبعاد مختلفة، خصوصًا مع أهمية النظر بعين الاعتبار للمباريات القادمة، وضرورة تهيئتها بالصورة المثلى عبر المحافظة عليها من النواحي كافة وفي مقدمته أرضية الملعب.
وقال الأنصاري إن الاتحاد وعبر قسم المسابقات يتابع باستمرار وضعية الملاعب والأحوال الجوية للفترة المقبلة، وسيطلع الأطراف كافة على أي مستجدات بخصوص وضعية إقامة المباريات أو تأجيلها، على أن يصدر الاتحاد جدولاً جديدًا للمباريات التي تم تأجيلها.
وعبر الأنصاري عن اعتزازه بالتعاون والتفاهم الذي تبديه الأندية في التواصل الفعال والمتابعة المستمرة مع الاتحاد، مؤكدًا أن المصلحة العامة تعد على رأس سلم أولويات العمل في بيت الكرة البحرينية، تحقيقًا لمبدأ العمل المؤسسي الذي يضمن الشراكة الناجحة خدمة لكرة القدم البحرينية، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للجميع لاستكمال موسم ناجح على جميع الأصعدة.
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