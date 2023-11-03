بعد جولتين من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة (2)(الكباتنة) متفائلون بشأن تحسن الأداء مع الجولات القادمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حاورهم‭: ‬علي‭ ‬ميرزا





انقضت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬جولتان‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬أجريناه‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬كباتنة‭ ‬الفرق،‭ ‬فالبعض‭ ‬منهم‭ ‬أظهر‭ ‬استحسانا‭ ‬ورضا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الخسائر،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬أبدى‭ ‬تفاؤلا‭ ‬بشأن‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المسابقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬بداياتها‭ ‬الأولى،‭ ‬وشخصيا‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬متابعتي‭ ‬تفاصيل‭ ‬المسابقة،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬الكباتنة‭ ‬واقعية‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬رأيناه‭ ‬وشاهدنه،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬متسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬الحاسمة‭ ‬والنهائية‭.‬





عاشور‭: ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬السداسي

ألمح‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لدينا‭ ‬تعليمات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬ومساعده‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف،‭ ‬وتتعلق‭ ‬التعليمات‭ ‬بإعطاء‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬حقها‭ ‬وتقديرها‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مسمّى‭ ‬الفريق‭ ‬المقابل‭ ‬ومستواه‭ ‬الفني،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬الدخول‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وعدم‭ ‬إظهار‭ ‬أي‭ ‬تساهل‭ ‬أو‭ ‬تهاون‭ ‬بالخصم‭ ‬المنافس‭.‬

وقال‭ ‬عاشور‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬تلعب‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬وطموحها‭ ‬الحالي‭ ‬يأخذها‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬السداسي،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتأتى‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانضباط‭ ‬ومضاعفة‭ ‬المجهود‭ ‬والتعب‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬الظهور‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬للمحترف‭ ‬النيجيري‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬قال‭ ‬عاشور‭ ‬إنه‭ ‬يبشر‭ ‬بالخير‭ ‬ولم‭ ‬يتوقعوا‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة،‭ ‬ورغم‭ ‬صغر‭ ‬سنه‭ ‬فإنه‭ ‬لاعب‭ ‬حماسي‭ ‬ومن‭ ‬لمساته‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬الكثير‭ ‬ليقدمه‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬معهم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وأنهم‭ ‬يتمنون‭ ‬كلاعبين‭ ‬أن‭ ‬يترجموا‭ ‬تعبهم‭ ‬بأن‭ ‬يقدموا‭ ‬المردود‭ ‬الذي‭ ‬يرضي‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ويرضيهم‭ ‬كلاعبين‭.‬





حسين‭ ‬علي‭: ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬وضعف‭ ‬الإرسال

أكد‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬عالي‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المرجوة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الإعداد‭ ‬المتأخر،‭ ‬وقد‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬بشكل‭ ‬وصفه‭ ‬بالضعيف،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬باستثناء‭ ‬زهير‭ ‬عباس‭ ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬يحيى،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬الأداء‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

ويرى‭ ‬كابتن‭ ‬عالي‭ ‬أنّ‭ ‬مشكلة‭ ‬الفريق‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬وغياب‭ ‬الإرسال‭ ‬المؤثر،‭ ‬وفي‭ ‬مباراتهم‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬لجأ‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬الشبكة‭ ‬كثيرا‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬سهولة‭ ‬إرسالاتهم‭.‬





فاضل‭ ‬عباس‭: ‬احترام‭ ‬المنافس‭ ‬أولا

وقال‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ (‬الجوكر‭) ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬إعطاء‭ ‬رأي‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬ظهوره‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للفريق‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬ثقافة‭ ‬رياضية‭ ‬سائدة‭ ‬لدى‭ ‬الفرق‭ ‬العربية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬فرقنا‭ ‬المحلية،‭ ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أو‭ ‬مستواه،‭ ‬وستظل‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬سائدة‭ ‬ومستمرة‭ ‬طالما‭ ‬الاحتراف‭ ‬الحقيقي‭ ‬غائب‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭.‬

وتابع‭ ‬قائد‭ ‬النجمة‭ ‬قائلا‭: ‬ومتى‭ ‬غابت‭ ‬ثقافة‭ ‬احترام‭ ‬الخصم‭ ‬وتقديره‭ ‬ووضع‭ ‬ذلك‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الأداء‭ ‬متذبذبا‭ ‬من‭ ‬شوط‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الشط‭ ‬نفسه،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬المستوى‭ ‬صاعدا‭ ‬هابطا‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬طالما‭ ‬ثقافة‭ ‬احترام‭ ‬الخصم‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬الفرق‭ ‬فهذا‭ ‬سيحول‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬الفرق‭.‬





عنان‭: ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬الأسلوب‭ ‬الجديد

ويرى‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الجولتين‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الفريقين‭ ‬المنافسين‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬المسابقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬جديد‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬مضاعفة‭ ‬الانسجام،‭ ‬وأكثر‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬وقادرون‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬وهذه‭ ‬الظروف‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬تكيفهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬قال‭ ‬الكابتن‭ ‬ناصر‭: ‬بداية‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬قوي،‭ ‬ويميل‭ ‬إلى‭ ‬الأسلوب‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وأنهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬يملكون‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬ويحاولون‭ ‬أن‭ ‬يتكيفوا‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬لعبوا‭ ‬بنظامين‭ ‬مختلفين‭.‬





اللمعي‭: ‬النقص‭ ‬والترتيب

وأفاد‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬اللمعي‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬المباراتين‭ ‬اللتين‭ ‬خاضهما‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬والأهلي‭ ‬قد‭ ‬كشفتا‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬والترتيب‭ ‬والتركيز‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬عنصرين‭ ‬مؤثرين‭ ‬أحدهما‭ ‬للإصابة‭ ‬هو‭ ‬سيد‭ ‬أمين‭ ‬مصطفى‭ ‬والثاني‭ ‬يلعب‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الصفا‭ ‬السعودي‭ ‬وهو‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬الشاخوري،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنّ‭ ‬أغلب‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬مرفّعين‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وأبدى‭ ‬كابتن‭ ‬التضامن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬سيعود‭ ‬رويدا‭ ‬رويدا‭ ‬مع‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والتركيز‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وتطبيق‭ ‬تعليمات‭ ‬الكابتن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭.‬





مشرف‭: ‬مباراة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬درس‭ ‬لنا

وكشف‭ ‬أحمد‭ ‬مشرف‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬البسيتين‭ ‬أنّ‭ ‬مباراة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬بنتيجة‭ ‬عريضة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬ما‭ ‬يشفع‭ ‬لهم‭ ‬بالخروج‭ ‬بأداء‭ ‬ونتيجة‭ ‬مرضيين‭.‬

وقال‭ ‬مشرف‭: ‬لقد‭ ‬افتقدنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬حلقة‭ ‬الوصل،‭ ‬إذ‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أخطاء‭ ‬كثيرة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬المهارات،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬مستوى‭ ‬يستحق‭ ‬عليه‭ ‬النتيجة‭.‬

واستغرب‭ ‬كابتن‭ ‬البسيتين‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بعيدون‭ ‬عن‭ ‬مستوياتهم‭ ‬بدون‭ ‬استثناء،‭ ‬ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬درسا‭ ‬لهم‭ ‬يستفيدون‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬الموقف‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬نغمة‭ ‬المستحيل،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يقصر‭ ‬معهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬شكلت‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬جراء‭ ‬أهميتها‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬عذرا،‭ ‬فكلهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬