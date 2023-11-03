بعد جولتين من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة (2)(الكباتنة) متفائلون بشأن تحسن الأداء مع الجولات القادمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حاورهم: علي ميرزا
انقضت حتى الآن جولتان من جولات التنافس في دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، وفي هذا الاستطلاع الرياضي الذي أجريناه مع بعض كباتنة الفرق، فالبعض منهم أظهر استحسانا ورضا فيما يتعلق بالأداء الذي قدم بالرغم من الخسائر، والبعض الآخر أبدى تفاؤلا بشأن القادم من المباريات على اعتبار أنّ المسابقة لا تزال في بداياتها الأولى، وشخصيا نظرا إلى متابعتي تفاصيل المسابقة، فقد جاءت ردود أفعال الكباتنة واقعية وتتماشى مع ما رأيناه وشاهدنه، إذ لا يزال هناك متسع من الوقت قبل إصدار الأحكام الحاسمة والنهائية.
عاشور: الذهاب إلى أبعد من السداسي
ألمح حسين عاشور كابتن طائرة النبيه صالح إلى أنّ لدينا تعليمات من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن فؤاد عبدالواحد ومساعده الكابتن إبراهيم نصيف، وتتعلق التعليمات بإعطاء كل مباراة حقها وتقديرها من الاهتمام بغض النظر عن مسمّى الفريق المقابل ومستواه الفني، على اعتبار الدخول منذ البداية بقوة في المباراة وعدم إظهار أي تساهل أو تهاون بالخصم المنافس.
وقال عاشور إن أغلب عناصر الفريق منذ فترة تلعب مع بعضها وطموحها الحالي يأخذها للذهاب إلى أبعد من الدور السداسي، وهذا لن يتأتى بسهولة من دون الانضباط ومضاعفة المجهود والتعب.
وردا على سؤالنا بشأن الظهور الرسمي الأول للمحترف النيجيري مع الفريق قال عاشور إنه يبشر بالخير ولم يتوقعوا أن يظهر بهذه الصورة، ورغم صغر سنه فإنه لاعب حماسي ومن لمساته يبدو أن لديه الكثير ليقدمه للنبيه صالح، مؤكدا في الوقت نفسه الجهد الكبير الذي يبذله معهم الجهاز الفني، وأنهم يتمنون كلاعبين أن يترجموا تعبهم بأن يقدموا المردود الذي يرضي الجهاز الفني ويرضيهم كلاعبين.
حسين علي: الكرة الأولى وضعف الإرسال
أكد كابتن طائرة عالي حسين علي أن فريقه حتى الآن لم يصل إلى الجاهزية المرجوة نظرا إلى الإعداد المتأخر، وقد دخلوا في المباريات التجريبية بشكل وصفه بالضعيف، لافتا إلى أنّ فريقه يعتمد على الوجوه الشابة باستثناء زهير عباس وسيد علي يحيى، متمنيا أن يتطور الأداء مع المباريات المتبقية من المسابقة.
ويرى كابتن عالي أنّ مشكلة الفريق تكمن في الكرة الأولى وغياب الإرسال المؤثر، وفي مباراتهم الأخيرة أمام المحرق لجأ الأخير إلى اللعب من متوسط الشبكة كثيرا نظرا إلى سهولة إرسالاتهم.
فاضل عباس: احترام المنافس أولا
وقال كابتن طائرة النجمة فاضل عباس (الجوكر) إنه من الصعوبة بمكان إعطاء رأي فني في أداء الفريق خلال ظهوره الرسمي الأول أمام فريق اتحاد الريف خلال الجولة الأولى للفريق لأن هناك ثقافة رياضية سائدة لدى الفرق العربية بصفة عامة ولا يقتصر الأمر على فرقنا المحلية، وتتمثل هذه الثقافة في عدم تقدير واحترام الفريق المنافس بغض النظر عن اسمه أو مستواه، وستظل هذه الثقافة سائدة ومستمرة طالما الاحتراف الحقيقي غائب عن اللاعبين.
وتابع قائد النجمة قائلا: ومتى غابت ثقافة احترام الخصم وتقديره ووضع ذلك بعين الاعتبار فمن الطبيعي أن يأتي الأداء متذبذبا من شوط إلى آخر، بل في الشط نفسه، وأن يكون المستوى صاعدا هابطا.
وأكد أنه طالما ثقافة احترام الخصم غائبة عن الفرق فهذا سيحول بينهم وبين الوقوف على المستوى الفني الذي تصل إليه الفرق.
عنان: الانسجام مع الأسلوب الجديد
ويرى ناصر عنان كابتن طائرة الأهلي أنّ فريقه قدم أداء جيدا في مباراتي الجولتين بعيدا عن الفريقين المنافسين رغم أنّ المسابقة لا تزال في بدايتها ورغم أنّ هناك أكثر من عنصر جديد دخل على تشكيلة الفريق، ومن هذا المنطلق نبحث عن مضاعفة الانسجام، وأكثر لاعبي الفريق من ذوي الخبرة وقادرون على التكيف مع المرحلة وهذه الظروف.
وردا على سؤالنا بشأن مدى تكيفهم كلاعبين مع الأرجنتيني إليقيتا مدرب الفريق قال الكابتن ناصر: بداية إليقيتا مدرب قوي، ويميل إلى الأسلوب الأوروبي، وأنهم كلاعبين يملكون من الخبرة ويحاولون أن يتكيفوا مع النظام الجديد، لافتا إلى أنهم خلال الجولتين لعبوا بنظامين مختلفين.
اللمعي: النقص والترتيب
وأفاد كابتن طائرة التضامن حسين علي اللمعي بأنّ فريقه لا يزال في بداية المشوار، ويرى أن المباراتين اللتين خاضهما فريقه أمام بني جمرة والأهلي قد كشفتا أنّ فريقه يحتاج إلى التنظيم والترتيب والتركيز نظرا إلى غياب عنصرين مؤثرين أحدهما للإصابة هو سيد أمين مصطفى والثاني يلعب ضمن صفوف الصفا السعودي وهو سيد حسن الشاخوري، فضلا عن أنّ أغلب عناصر الفريق هم من الوجوه الشابة مرفّعين من فرق الفئات العمرية.
وأبدى كابتن التضامن تفاؤله بأنّ الفريق سيعود رويدا رويدا مع الجد والاجتهاد والتركيز في التدريبات وتطبيق تعليمات الكابتن يونس الهدار إلى التحسن في الأداء وتقليل الأخطاء.
مشرف: مباراة النبيه صالح درس لنا
وكشف أحمد مشرف كابتن طائرة البسيتين أنّ مباراة النبيه صالح في ختام الجولة الثانية التي خسرها فريقه بنتيجة عريضة لا تزال عالقة في أذهان اللاعبين، مؤكدا أنهم لم يقدموا في المباراة وهو في مقدمتهم ما يشفع لهم بالخروج بأداء ونتيجة مرضيين.
وقال مشرف: لقد افتقدنا في المباراة حلقة الوصل، إذ ارتكبوا أخطاء كثيرة وعلى مستوى كل المهارات، في الوقت الذي قدم فيه النبيه صالح مستوى يستحق عليه النتيجة.
واستغرب كابتن البسيتين من أنّ جميع عناصر الفريق كانوا في المباراة بعيدون عن مستوياتهم بدون استثناء، ويرى أنّ تلك المباراة ينبغي أن تمثل درسا لهم يستفيدون منه في قادم المباريات رغم صعوبة الموقف غير أنه لا توجد في الرياضة نغمة المستحيل، لافتا إلى أنّ الكابتن يوسف الحايكي مدرب الفريق لم يقصر معهم خلال فترة الاستعداد للمباراة التي ربما شكلت ضغطا على اللاعبين جراء أهميتها غير أنّ هذا ليس عذرا، فكلهم كلاعبين مسؤولون عن النتيجة بحسب تعبيره.
MENAFN03112023000055011008ID1107369887