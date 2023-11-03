الجولة الثالثة من دوري زين لكرة السلةالمحرق والنجمة.. في القمة الأجدر يتصدر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب أحمد الذهبة:
تقام اليوم السبت مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الثالثة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وتجمع المباراة الأولى بين فريقي المحرق والنجمة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي الأهلي والاتحاد.
المحرق والنجمة
يتطلع فريقا المحرق والنجمة إلى مواصلة الانتصارات والاستمرار في الصدارة والاقتراب من حسم التأهل إلى الدورة السداسية، وتبدو المواجهة قوية ومرتقبة ومتكافئة في ظل نتائج النجمة في أول جولتين بعد الفوز على الاتحاد والنويدرات، في المقابل يبدو المحرق جاهزا للقمة ومندفعا نحو تحقيق انتصار جديد.
على الورق يتفوق المحرق بالأسماء من لاعبين محليين ومحترفين، كما يمتلك الخبرة ويتمتع بالانسجام بعد مشاركته الأخيرة في البطولة العربية للأندية التي أقيمت في دولة قطر، بالإضافة إلى خوض نهائي كأس السوبر أمام المنامة، ويمتاز الفريق بالاستقرار الفني بقيادة المدرب الوطني أحمد جان الذي يقود مجموعة من اللاعبين الموهوبين في صفوف المحرق.
في الجانب الآخر يقود النجمة المدرب الطموح هاني علم ويسعى إلى عمل توليفة ممتازة من اللاعبين في تشكيلته، ويحتاج الفريق إلى الانسجام أكثر نظرا لوجود عناصر جديدة في التشكيلة ومحترفين جدد، ويمتلك النجمة عناصر خبرة تستطيع أن تقود الفريق إلى الانتصار، وسيكون لقاء اليوم اختبارا حقيقيا لمعرفة المستوى الحقيقي للنجمة، فمواجهة فريق مرشح وقوي وجاهز مثل المحرق تختلف تماما عن المواجهتين السابقتين أمام الاتحاد والنويدرات.
ونتوقع أن نشاهد مباراة تنافسية مليئة بالندية والإثارة من الجانبين، وقد يتمكن النجمة من إحراج المحرق ربما أو التفوق عليه إذا لعب بشكل منظم وبأداء جماعي وروح قتالية عالية.
الأهلي والاتحاد
وفي اللقاء الثاني يحاول فريقا الأهلي والاتحاد الاستمرار في تصحيح أوضاعهما وعدم الوقوع مجددا في فخ الخسارة للابتعاد عن دائرة الخطر، حيث إن الفريقين يدخلان الموسم وطموحهما كبير، الأهلي العريق يهدف إلى استعادة البطولات، والاتحاد الطموح يحاول الوصول إلى النهائيات وتحقيق أول إنجاز كبير.
وكان الفريقان قد سقطا في الجولة الأولى، حيث خسر الأهلي أمام النويدرات، وسقط الاتحاد أمام النجمة، وفي الجولة الثانية حققا الفوز، إذا فاز الأهلي على سماهيج، وتخطى الاتحاد عقبة سترة.
اليوم تعد المواجهة بينهما اختبارا صعبا ومنعطفا مهما في مشوارهما بدوري زين، حيث إن الفائز سيتقدم خطوة للأمام، في حين أن الخاسر سيدخل في دوامة الحسابات ودائرة الخطر ويكون تحت الضغط أكثر في المباريات القادمة.
وبلا شك قد تهز الخسارة ثقة المسؤولين في النادي الأهلي الذي يقوده المدرب التركي انداك ياييسيير الذي لم يقدم الأداء المقنع حتى الآن وربما في حالة خسارته اليوم يتم الاستغناء عنه، في الجانب الآخر هناك ثقة من قبل المسؤولين بنادي الاتحاد بالمدرب الوطني رؤوف حبيل الغني عن التعريف والذي يحتاج إلى بعض الوقت لكي يصل بفريقه إلى المستوى التنافسي المطلوب، حيث يفتقد الاتحاد إلى الانسجام حاليا، وهناك توجه لتغيير المحترفين الأجانب.
يذكر أن الأهلي استغنى عن واحد من محترفيه وتعاقد مع الأمريكي أدريان الذي يلعب تحت الحلق، ومن المؤمل أن يسهم هذا التغيير في تحسن أداء ونتائج الفريق.
وتبدو المواجهة متكافئة ومتقاربة في ظل التقارب في المستوى بين اللاعبين المحليين، وقد يأتي الفارق اليوم من المحترفين الأجانب.
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