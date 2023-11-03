الجولة الثالثة من دوري زين لكرة السلةالمحرق والنجمة.. في القمة الأجدر يتصدر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬





تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭.‬





المحرق‭ ‬والنجمة

يتطلع‭ ‬فريقا‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وتبدو‭ ‬المواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ومرتقبة‭ ‬ومتكافئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نتائج‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يبدو‭ ‬المحرق‭ ‬جاهزا‭ ‬للقمة‭ ‬ومندفعا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬جديد‭.‬

على‭ ‬الورق‭ ‬يتفوق‭ ‬المحرق‭ ‬بالأسماء‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬ومحترفين،‭ ‬كما‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬ويتمتع‭ ‬بالانسجام‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬أمام‭ ‬المنامة،‭ ‬ويمتاز‭ ‬الفريق‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬النجمة‭ ‬المدرب‭ ‬الطموح‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬توليفة‭ ‬ممتازة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تشكيلته،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الانسجام‭ ‬أكثر‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬ومحترفين‭ ‬جدد،‭ ‬ويمتلك‭ ‬النجمة‭ ‬عناصر‭ ‬خبرة‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الانتصار،‭ ‬وسيكون‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لمعرفة‭ ‬المستوى‭ ‬الحقيقي‭ ‬للنجمة،‭ ‬فمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬مرشح‭ ‬وقوي‭ ‬وجاهز‭ ‬مثل‭ ‬المحرق‭ ‬تختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬المواجهتين‭ ‬السابقتين‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات‭.‬

ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬مباراة‭ ‬تنافسية‭ ‬مليئة‭ ‬بالندية‭ ‬والإثارة‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وقد‭ ‬يتمكن‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬إحراج‭ ‬المحرق‭ ‬ربما‭ ‬أو‭ ‬التفوق‭ ‬عليه‭ ‬إذا‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬وبأداء‭ ‬جماعي‭ ‬وروح‭ ‬قتالية‭ ‬عالية‭.‬





الأهلي‭ ‬والاتحاد

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬يحاول‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعهما‭ ‬وعدم‭ ‬الوقوع‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الخسارة‭ ‬للابتعاد‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفريقين‭ ‬يدخلان‭ ‬الموسم‭ ‬وطموحهما‭ ‬كبير،‭ ‬الأهلي‭ ‬العريق‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬البطولات،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الطموح‭ ‬يحاول‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أول‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭.‬

وكان‭ ‬الفريقان‭ ‬قد‭ ‬سقطا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات،‭ ‬وسقط‭ ‬الاتحاد‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬حققا‭ ‬الفوز،‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬سماهيج،‭ ‬وتخطى‭ ‬الاتحاد‭ ‬عقبة‭ ‬سترة‭.‬

اليوم‭ ‬تعد‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬ومنعطفا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مشوارهما‭ ‬بدوري‭ ‬زين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفائز‭ ‬سيتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬للأمام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الخاسر‭ ‬سيدخل‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الحسابات‭ ‬ودائرة‭ ‬الخطر‭ ‬ويكون‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬

وبلا‭ ‬شك‭ ‬قد‭ ‬تهز‭ ‬الخسارة‭ ‬ثقة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬التركي‭ ‬انداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬الأداء‭ ‬المقنع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خسارته‭ ‬اليوم‭ ‬يتم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬هناك‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬الغني‭ ‬عن‭ ‬التعريف‭ ‬والذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬يصل‭ ‬بفريقه‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬التنافسي‭ ‬المطلوب،‭ ‬حيث‭ ‬يفتقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الانسجام‭ ‬حاليا،‭ ‬وهناك‭ ‬توجه‭ ‬لتغيير‭ ‬المحترفين‭ ‬الأجانب‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬استغنى‭ ‬عن‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬محترفيه‭ ‬وتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬أدريان‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬تحت‭ ‬الحلق،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬الفريق‭.‬

وتبدو‭ ‬المواجهة‭ ‬متكافئة‭ ‬ومتقاربة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقارب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين،‭ ‬وقد‭ ‬يأتي‭ ‬الفارق‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬الأجانب‭.‬