برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان..جائزة أفضـل حالة جواد لسـباق 120 المحـلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان، ينظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اليوم مسابقة أفضل حالة جواد لسباق القدرة المحلي لمسافة 120 كم الذي سيقام في قرية البحرين الدولية للقدرة في ثاني بطولات الموسم الجديد 2023/2024.
وتأتي الجائزة في إطار حرص سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة على مواصلة ارتقاء رياضة القدرة البحرينية التي شهدت ازدهارا ونموا في الفترة الماضية بعد سلسلة من الانجازات الخارجية.
وتعتبر مسابقة أفضل حالة جواد من المسابقات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية وسباقات القدرة، ويحرص منظمو البطولات الدولية للقدرة على أن تشمل بطولتهم فئة خاصة في مسابقة أفضل حالة جواد.
وترتكز مسابقة أفضل حالة جواد على معايير عدة، منها اخذ معدل نبض القلب والزمن المتطلب للتبريد، وقياس معدل الجفاف، وحركة الامعاء وتقييم الخبب، وذلك في الساعة الاولى لوصول الجواد الحائز المركز الاول والمراكز الاخرى التي تليه ويستبعد أي جواد لا تتوافق حالته الصحية والمعايير المطلوبة بعد ارتياحه مدة ساعة.
علماً أن الضوابط والمعايير الخاصة بالجائزة هي نفسها التي يتبعها الاتحاد الدولي للفروسية.
MENAFN03112023000055011008ID1107369884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.