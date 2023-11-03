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برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان..جائزة أفضـل حالة جواد لسـباق 120 المحـلي

11/3/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان،‭ ‬ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬اليوم‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

وتأتي‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬ازدهارا‭ ‬ونموا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬الخارجية‭.‬

وتعتبر‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬ويحرص‭ ‬منظمو‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬بطولتهم‭ ‬فئة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭.‬

وترتكز‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬اخذ‭ ‬معدل‭ ‬نبض‭ ‬القلب‭ ‬والزمن‭ ‬المتطلب‭ ‬للتبريد،‭ ‬وقياس‭ ‬معدل‭ ‬الجفاف،‭ ‬وحركة‭ ‬الامعاء‭ ‬وتقييم‭ ‬الخبب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الاولى‭ ‬لوصول‭ ‬الجواد‭ ‬الحائز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬والمراكز‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬تليه‭ ‬ويستبعد‭ ‬أي‭ ‬جواد‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬والمعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬ارتياحه‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭.‬

علماً‭ ‬أن‭ ‬الضوابط‭ ‬والمعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجائزة‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬

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