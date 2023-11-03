كرمهم بن جلال بشهادات تقديريةالمشاركون: نقلة نوعية مثمرة في العمل الإداري والرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طموح- المركز الإعلامي: اختتمت شركة طموح للإدارة الرياضية ورشة العمل المجانية تحت عنوان: «الإدارة الرياضية بين النظرية والتطبيق»، وذلك بمشاركة عدد 36 فردًا يمثلون العديد من الجهات الرياضية في المملكة. وتأتي الفعالية ضمن مشروع «طموح» الشامل لتطوير الكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية.
وأقيمت الورشة الرياضية التي بدأت الأحد 29 أكتوبر واستمرت مدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس 2 نوفمبر، في قاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني، وحاضر فيها الدكتور بشير عبدالخالق من لبنان.
وكرّم محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية المشاركين بشهادات تقديرية في ختام الورشة، إضافة إلى تكريم خاص للمحاضر الدكتور بشير عبدالخالق، وذلك بحضور مدير الإدارة التنفيذية لـ«طموح» السيد مناع المطوع.
وتعليقا على هذه الفعالية، قال محمد بن جلال: إن خطوة إقامة مثل هذه الدورات يصب في خدمة الهدف الأسمى لشركة طموح في إعداد الكوادر الرياضية العاملة في مختلف القطاعات بالمملكة، سواء في الاتحادات أو مجالس إدارات الأندية والفرق الرياضية، لتشكّل رافدا حقيقيا يسهم في عملية البناء والتطوير، ويؤسس لقاعدة صلبة ومتينة في إعداد الكفاءات المطلوبة. وأشار بن جلال إلى أهمية مثل هذه الورش في تهيئة البيئة الجاذبة للكوادر العاملة في المجال الرياضي، وقال: نسعى ومن خلال ملف متكامل إلى الارتقاء بعمل الإداريين في مختلف الجهات، جنبا إلى جنب رفقة التطور المنشود في العمل الفني، مؤكدا أن هناك العديد من الورش التي سيتم العمل على تنظيمها في الفترة القادمة بما يخدم سياسة الشركة في هذا الصدد.
وأثنى بن جلال على الجهود اللافتة التي بذلها المشاركون طوال أيام الورشة التدريبية، وتفاعلهم الكبير والبنّاء مع المحاضر من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعارف والمعلومات، بما يسهم في إثراء أجواء المناقشة وفقاً للأسس العلمية في مجال إعداد الكوادر الرياضية، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الدكتور بشير عبدالخالق وإسهاماته اللافتة في إقامة هذه الورشة التدريبية.
نقلة نوعية مثمرة
ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بالجهود المبذولة من شركة طموح للإدارة الرياضية، وحرصها على طرح البرامج المتنوعة، التي تخدم أكبر شريحة ممكنة سواء في العمل الفني أو الإداري، سواء في مجال كرة القدم أو غيرها من الألعاب، بما يجسّد المعاني السامية التي وجدت من أجلها، مشيدين بدور «طموح» البارز في الدعم والمساندة للعاملين في المجال الرياضي عموما.
وأكد المشاركون الاستفادة الكبرى التي تحققت من خلال الورشة التدريبية، وقالوا: سعدنا بالمشاركة والتفاعل الإيجابي من خلال الورشة البنّاءة، والأهم أننا وجدنا الفائدة في الأطروحات والمناقشات التي تبادلناها رفقة الدكتور بشير عبدالخالق، مثمّنين ما تم تقديمه في الورشة التدريبية، والذي يعدّ انعكاسا مهمّا، وتغييراً واضحا، في العمل المنظم الذي تنتهجه «طموح» معربين عن سعادتهم بما تحقق من أهداف ونتائج متميزة.
أهداف الورشة
وتناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بتطوير الكوادر الرياضية في المجال الإداري، وأبرزها مفهوم الإدارة الرياضية، القيادة، مفاتيح اتخاذ القرار، إدارة الأزمات الرياضية، إدارة المعسكرات الرياضية، تقييم الأداء الإداري.
وقد حاضر فيها الدكتور بشير عبدالخالق الذي يمتلك سيرة ذاتية متميزة في المجال الرياضي والأكاديمي، فهو أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية بكلية التربية «قسم التربية البدنية والرياضة»، وهو منسق قسم الماستر في الإدارة الرياضية، إضافة إلى عمله كمنسق عام ومراقب معتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، إلى جانبه عمله كمحاضر وخبير دولي في رياضة ذوي الإعاقة.
وقد شهدت الورشة تفاعلًا منقطع النظير من المشاركين، لما احتوته من محاور رئيسية تتعلق بإعداد وتطوير الكوادر الوطنية في الجانب الرياضي، حيث تعكف «طموح» ومن خلال ملف متكامل إلى تكثيف برامجها التي تتوافق مع رؤيتها المستقبلية والتطويرية في عديد من المجالات الرياضية والإدارية، وبما يتواءم مع أهدافها الإستراتيجية.
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