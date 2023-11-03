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كرمهم بن جلال بشهادات تقديريةالمشاركون: نقلة نوعية مثمرة في العمل الإداري والرياضي

11/3/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طموح‭- ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭: ‬اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيق‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬36‭ ‬فردًا‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتأتي‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأقيمت‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الأحد‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬واستمرت‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬عبدالخالق‭ ‬من‭ ‬لبنان‭.‬

وكرّم‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركين‭ ‬بشهادات‭ ‬تقديرية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الورشة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬خاص‭ ‬للمحاضر‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لـ«طموح‮»‬‭ ‬السيد‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭: ‬إن‭ ‬خطوة‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬لشركة‭ ‬طموح‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالمملكة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬أو‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية‭ ‬والفرق‭ ‬الرياضية،‭ ‬لتشكّل‭ ‬رافدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير،‭ ‬ويؤسس‭ ‬لقاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬ومتينة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الكفاءات‭ ‬المطلوبة‭. ‬وأشار‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقال‭: ‬نسعى‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬رفقة‭ ‬التطور‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الفني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬سياسة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

وأثنى‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المشاركون‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية،‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬الكبير‭ ‬والبنّاء‭ ‬مع‭ ‬المحاضر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ونقل‭ ‬المعارف‭ ‬والمعلومات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬أجواء‭ ‬المناقشة‭ ‬وفقاً‭ ‬للأسس‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬عبدالخالق‭ ‬وإسهاماته‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭.‬

نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬مثمرة

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة،‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬أو‭ ‬الإداري،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الألعاب،‭ ‬بما‭ ‬يجسّد‭ ‬المعاني‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬مشيدين‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬عموما‭.‬

وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية،‭ ‬وقالوا‭: ‬سعدنا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬البنّاءة،‭ ‬والأهم‭ ‬أننا‭ ‬وجدنا‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬الأطروحات‭ ‬والمناقشات‭ ‬التي‭ ‬تبادلناها‭ ‬رفقة‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬مثمّنين‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬انعكاسا‭ ‬مهمّا،‭ ‬وتغييراً‭ ‬واضحا،‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المنظم‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬ونتائج‭ ‬متميزة‭.‬

أهداف‭ ‬الورشة

وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري،‭ ‬وأبرزها‭ ‬مفهوم‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬القيادة،‭ ‬مفاتيح‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬الرياضية،‭ ‬إدارة‭ ‬المعسكرات‭ ‬الرياضية،‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭.‬

وقد‭ ‬حاضر‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬فهو‭ ‬أستاذ‭ ‬محاضر‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬‮«‬قسم‭ ‬التربية‭ ‬البدنية‭ ‬والرياضة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬منسق‭ ‬قسم‭ ‬الماستر‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬كمنسق‭ ‬عام‭ ‬ومراقب‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬عمله‭ ‬كمحاضر‭ ‬وخبير‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الورشة‭ ‬تفاعلًا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬لما‭ ‬احتوته‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بإعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬تعكف‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬برامجها‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤيتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬والتطويرية‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وبما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬أهدافها‭ ‬الإستراتيجية‭.‬

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