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برعاية سمو الشيخ خالد بن حمداليوم انطلاق اليوم الأولمبي واللجنة المنظمة تكمل تحضيراتها

11/3/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬السنوي‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬بيج‮»‬‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00م‭ ‬لغاية‭ ‬6‭:‬00م‭.‬

وتتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬والعروض‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬البادل،‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الأكواثلون‭.‬

أما‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬فهي‭ ‬سباق‭ ‬الجري‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬16‭-‬19‭ ‬عاما،‭ ‬20‭-‬40‭ ‬عاما،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬عاما،‭ ‬فيما‭ ‬سيقام‭ ‬مسرح‭ ‬تفاعلي‭ ‬يتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬والعروض‭.‬

وستكون‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭ ‬لسباق‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬مجمع‭ ‬السيتي‭ ‬سنتر‭ ‬وجزيرة‭ ‬الريف‭ ‬وسيتم‭ ‬توزيع‭ ‬القمصان‭ ‬‮«‬التي‭ ‬شيرتات‮»‬‭ ‬والأرقام‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬2:30‭ ‬مساء،‭ ‬وتوجد‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬حافلة‭ ‬لنقل‭ ‬المشاركين‭ ‬الموجودين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسي‭ ‬‮«‬ Water ‭ ‬ Garden ‭ ‬ City ‭ ‬ Beach ‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭.‬


التحضيرات‭ ‬النهائية

أكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬التحضيرات‭ ‬النهائية‭ ‬لإقامة‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬بعدما‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬مادن‭ ‬الوناس‭ ‬وسط‭ ‬متابعة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬لبحث‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬وتجهيز‭ ‬الموقع‭ ‬بكافة‭ ‬المعدات‭ ‬وإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬عوامل‭ ‬السلامة‭ ‬للمشاركين‭.‬

وقد‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركة‭ ‬ولجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬لشرح‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسباق‭ ‬ونقطة‭ ‬البداية‭ ‬والانطلاق‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭. ‬كما‭ ‬زارت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬موقع‭ ‬السباق‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬بيج‮»‬‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬الموقع‭ ‬وتوافر‭ ‬كافة‭ ‬المعدات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬اللازمة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬هو‭ ‬نشاط‭ ‬للحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬يعزز‭ ‬المشاركة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬للرياضة‭ ‬ويقام‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وتسمح‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لكافة‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬بإقامة‭ ‬اليوم‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مغاير‭ ‬يضمن‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث‭.‬

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