برعاية سمو الشيخ خالد بن حمداليوم انطلاق اليوم الأولمبي واللجنة المنظمة تكمل تحضيراتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تقام اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 فعالية اليوم الأولمبي السنوي بمنطقة «واتر جاردن سيتي بيج» بضاحية السيف ابتداء من الساعة 3:00م لغاية 6:00م.
وتتضمن فعاليات اليوم الأولمبي العديد من المسابقات والعروض الرياضية، حيث ستقام الساعة 3:00 مساء كل من فعالية الشراع، التجديف، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، فيما ستقام الساعة 3:30 مساء السباحة في المياه المفتوحة، البادل، فنون القتال المختلطة، كرة الشبكة، رفع الأثقال، الأكواثلون.
أما الفعالية الرئيسية فهي سباق الجري الأولمبي الذي تم فتح باب التسجيل له عبر موقع إلكتروني للفئة العمرية أقل من 15 عاما، 16-19 عاما، 20-40 عاما، أكثر من 41 عاما، فيما سيقام مسرح تفاعلي يتضمن العديد من المسابقات والعروض.
وستكون نقطة البداية لسباق اليوم الأولمبي من تقاطع مجمع السيتي سنتر وجزيرة الريف وسيتم توزيع القمصان «التي شيرتات» والأرقام ابتداء من الساعة 2:30 مساء، وتوجد مواقف سيارات في نقطة البداية كما سيتم توفير حافلة لنقل المشاركين الموجودين من موقع الفعالية الرئيسي « Water Garden City Beach » إلى نقطة البداية.
التحضيرات النهائية
أكملت اللجنة الأولمبية البحرينية التحضيرات النهائية لإقامة فعالية اليوم الأولمبي بعدما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعها برئاسة مادن الوناس وسط متابعة من الأمين العام فارس مصطفى الكوهجي لبحث اللمسات النهائية وتجهيز الموقع بكافة المعدات وإنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتوفير مختلف عوامل السلامة للمشاركين.
وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعا مع ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة ولجنة عدائي البحرين لشرح الأنظمة والقواعد الخاصة بالسباق ونقطة البداية والانطلاق والعديد من الأمور. كما زارت اللجنة المنظمة موقع السباق بمنطقة «واتر جاردن سيتي بيج» للتأكد من جاهزية الموقع وتوافر كافة المعدات والتجهيزات اللازمة.
يشار إلى أن اليوم الأولمبي هو نشاط للحركة الأولمبية الدولية يعزز المشاركة الجماهيرية للرياضة ويقام سنويا في 23 يونيو من كل عام، وتسمح اللجنة الأولمبية الدولية لكافة اللجان الأولمبية الوطنية بإقامة اليوم الأولمبي في تاريخ مغاير يضمن نجاح الحدث.
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