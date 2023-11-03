((ويفا)) يشارك في تنظيم جائزة الكرة الذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬ومجموعة‭ ‬أموري‭ ‬المالكة‭ ‬لصحيفة‭ ‬ليكيب‭ ‬ومجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬الفرنسيتين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬توقيعهما‭ ‬شراكة‭ ‬لتنظيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وستظل‭ ‬مجموعة‭ ‬أموري‭ ‬ومقرها‭ ‬باريس‭ ‬مالكة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬وستستمر‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬التصويت،‭ ‬بينما‭ ‬سيتولى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬مسؤولية‭ ‬تسويق‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوي‭.‬

وسيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬منح‭ ‬جائزتين‭ ‬جديدتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تتعلقان‭ ‬بأفضل‭ ‬مدرب‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬ستضافان‭ ‬الى‭ ‬الجوائز‭ ‬الثماني‭ ‬الحالية‭ (‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للرجال،‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للسيدات،‭ ‬كأس‭ ‬كوبا‭ ‬لأفضل‭ ‬شاب،‭ ‬كأس‭ ‬ياشين‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬حارس‭ ‬مرمى،‭ ‬وكأس‭ ‬غيرد‭ ‬مولر‭ ‬لأفضل‭ ‬هداف،‭ ‬وأفضل‭ ‬ناد‭ ‬للرجال،‭ ‬وأفضل‭ ‬ناد‭ ‬للسيدات،‭ ‬وجائزة‭ ‬سقراط‭ ‬لمكافأة‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬أو‭ ‬الخيرية‭ ‬للاعبين‭).‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمجموعة‭ ‬أموري‭ ‬جان‭-‬إتيان‭ ‬أموري‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬مجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬إنشاء‭ ‬كأس‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬البطلة،‭ ‬لذلك‭ ‬هناك‭ ‬تاريخ‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذ‭ ‬الحفل‭ ‬نطاقا‭ ‬عالميًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ15‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية‭ ‬وحظي‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬عالمية‭. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمر‭ ‬منطقي‭ ‬تمامًا‭ ‬لأنه‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬أموري‭ ‬أن‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬علامتين‭ ‬تجاريتين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أفضل‭ ‬مسابقة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬شعور‭ ‬بأن‭ ‬نفعل‭ ‬شيئًا‭ ‬معًا‭. ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬يحلمون‭ ‬بالفوز‭ ‬بمسابقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

منحت‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وكانت‭ ‬تتوج‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬أوروبي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توسيعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬لتشمل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأصول‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

أصبحت‭ ‬جائزة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مؤهلين‭ ‬للتتويج‭ ‬بها‭. ‬التغيير‭ ‬الأخير‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتمد‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬خلال‭ ‬موسم،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنة‭ ‬تقويمية‭.‬

وتوج‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬الاثنين،‭ ‬معززاً‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬المجد‭ ‬بالظفر‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬وفازت‭ ‬الإسبانية‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للسيدات‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬البطولي‭ ‬مع‭ ‬ناديها‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلادها،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭.‬