Saturday, 04 November 2023 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((ويفا)) يشارك في تنظيم جائزة الكرة الذهبية

11/3/2023 7:19:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬ومجموعة‭ ‬أموري‭ ‬المالكة‭ ‬لصحيفة‭ ‬ليكيب‭ ‬ومجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬الفرنسيتين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬توقيعهما‭ ‬شراكة‭ ‬لتنظيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وستظل‭ ‬مجموعة‭ ‬أموري‭ ‬ومقرها‭ ‬باريس‭ ‬مالكة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬وستستمر‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬التصويت،‭ ‬بينما‭ ‬سيتولى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬مسؤولية‭ ‬تسويق‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوي‭.‬

وسيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬منح‭ ‬جائزتين‭ ‬جديدتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تتعلقان‭ ‬بأفضل‭ ‬مدرب‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬ستضافان‭ ‬الى‭ ‬الجوائز‭ ‬الثماني‭ ‬الحالية‭ (‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للرجال،‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للسيدات،‭ ‬كأس‭ ‬كوبا‭ ‬لأفضل‭ ‬شاب،‭ ‬كأس‭ ‬ياشين‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬حارس‭ ‬مرمى،‭ ‬وكأس‭ ‬غيرد‭ ‬مولر‭ ‬لأفضل‭ ‬هداف،‭ ‬وأفضل‭ ‬ناد‭ ‬للرجال،‭ ‬وأفضل‭ ‬ناد‭ ‬للسيدات،‭ ‬وجائزة‭ ‬سقراط‭ ‬لمكافأة‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬أو‭ ‬الخيرية‭ ‬للاعبين‭).‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمجموعة‭ ‬أموري‭ ‬جان‭-‬إتيان‭ ‬أموري‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬مجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬إنشاء‭ ‬كأس‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬البطلة،‭ ‬لذلك‭ ‬هناك‭ ‬تاريخ‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذ‭ ‬الحفل‭ ‬نطاقا‭ ‬عالميًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ15‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية‭ ‬وحظي‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬عالمية‭. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمر‭ ‬منطقي‭ ‬تمامًا‭ ‬لأنه‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬أموري‭ ‬أن‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬علامتين‭ ‬تجاريتين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أفضل‭ ‬مسابقة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬شعور‭ ‬بأن‭ ‬نفعل‭ ‬شيئًا‭ ‬معًا‭. ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬يحلمون‭ ‬بالفوز‭ ‬بمسابقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

منحت‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وكانت‭ ‬تتوج‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬أوروبي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توسيعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬لتشمل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأصول‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

أصبحت‭ ‬جائزة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مؤهلين‭ ‬للتتويج‭ ‬بها‭. ‬التغيير‭ ‬الأخير‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتمد‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬خلال‭ ‬موسم،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنة‭ ‬تقويمية‭.‬

وتوج‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬الاثنين،‭ ‬معززاً‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬المجد‭ ‬بالظفر‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬وفازت‭ ‬الإسبانية‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للسيدات‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬البطولي‭ ‬مع‭ ‬ناديها‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلادها،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭.‬

MENAFN03112023000055011008ID1107369881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث