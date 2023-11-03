تمديد عقد جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا حتى 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدد‭ ‬منظمو‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عقد‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬إنترلاغوس‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2030‭. ‬وسلط‭ ‬منظمو‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬النسخة‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬البرازيلي‭ ‬المقرر‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاستثمارات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬إنترلاغوس‭ ‬‮«‬لجعلها‭ ‬مكانًا‭ ‬مناسبًا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الترفيهية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬تتمتع‭ ‬البرازيل‭ ‬بتراث‭ ‬غني‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات،‭ ‬وهذه‭ ‬الحلبة‭ ‬الرمزية‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬السائقين‭ ‬والمشجعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تجسد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬ساحرة‭ ‬جدا،‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬الانتظار‭ ‬لنرى‭ ‬كيف‭ ‬ستتطور‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى‭ ‬موجودًا‭ ‬في‭ ‬روزنامة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1973‭ ‬و1980،‭ ‬وعاد‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1990‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرازيلي‭ ‬آيرتون‭ ‬سينا‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬كانت‭ ‬حلبة‭ ‬إنترلاغوس‭ ‬أيضاً‭ ‬مسرحاً‭ ‬لتتويج‭ ‬الفنلندي‭ ‬كيمي‭ ‬رايكونن‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬والبريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬أمام‭ ‬البرازيلي‭ ‬فيليبي‭ ‬ماسا‭.‬





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