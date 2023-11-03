تمديد عقد جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا حتى 2030

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ساو باولو - (أ ف ب): مدد منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد أمس الجمعة عقد جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو، حتى العام 2030. وسلط منظمو الفورمولا واحد في بيان نُشر على هامش النسخة الأربعين من سباق الجائزة الكبرى البرازيلي المقرر نهاية هذا الأسبوع، الضوء على «الاستثمارات الكبيرة» التي تم القيام بها في إنترلاغوس «لجعلها مكانًا مناسبًا لاستضافة الأحداث الترفيهية على نطاق أوسع».
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي قوله: «تتمتع البرازيل بتراث غني في سباقات السيارات، وهذه الحلبة الرمزية تحظى بشعبية كبيرة بين السائقين والمشجعين في جميع أنحاء العالم».
وأضاف الإيطالي «إنها تجسد كل ما يجعل سباقات السيارات ساحرة جدا، ولا يمكننا الانتظار لنرى كيف ستتطور في السنوات القادمة لتقديم تجربة أفضل».
وكان سباق جائزة البرازيل الكبرى موجودًا في روزنامة الفئة الأولى لرياضة السيارات بين عامي 1973 و1980، وعاد إليها في عام 1990.
وبالإضافة إلى فوز الأسطورة البرازيلي آيرتون سينا عام 1991، كانت حلبة إنترلاغوس أيضاً مسرحاً لتتويج الفنلندي كيمي رايكونن عام 2007 والبريطاني لويس هاميلتون عام 2008 أمام البرازيلي فيليبي ماسا.
MENAFN03112023000055011008ID1107369880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.