ديميتروف أول المتأهلين لنصف نهائي باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ (‬المصنف‭ ‬17‭ ‬عالمياً‭) ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬بتفوّقه‭ ‬على‭ ‬البولندي‭ (‬11‭) ‬هوبيرت‭ ‬هوركاش‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬4‭-‬6،‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ولحجز‭ ‬مكان‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬سيواجه‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬إمّا‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ (‬6‭) ‬أو‭ ‬الروي‭ ‬كارن‭ ‬خاتشانوف‭ .(‬15‭) ‬

وقلّصت‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬آمال‭ ‬هوركاش‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭.‬

ولم‭ ‬يتبّق‭ ‬سوى‭ ‬مقعدين‭ ‬من‭ ‬الثمانية‭ ‬الممنوحة،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬والدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الأفضلية‭ ‬لنيلهما‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬يؤكد‭ ‬ديميتروف‭ ‬مستواه‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬البلغاري‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬تشنغدو‭ ‬الصينية،‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬بكين،‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬هوركاش‭.‬

وسبق‭ ‬لديميتروف‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وخسر‭ ‬آنذاك‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬