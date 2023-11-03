ديميتروف أول المتأهلين لنصف نهائي باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): بات البلغاري غريغور ديميتروف (المصنف 17 عالمياً) أول المتأهلين إلى نصف نهائي دورة باريس لماسترز الألف للمرة الثانية بعد العام 2019، بتفوّقه على البولندي (11) هوبيرت هوركاش 6-1، 4-6، و6-4 أمس الجمعة.
ولحجز مكان له في المباراة النهائية، سيواجه ديميتروف في نصف النهائي إمّا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (6) أو الروي كارن خاتشانوف .(15)
وقلّصت هذه الخسارة بشكل شبه كامل، آمال هوركاش في التأهل إلى بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين لهذا الموسم في تورينو الإيطالية في منتصف نوفمبر الحالي.
ولم يتبّق سوى مقعدين من الثمانية الممنوحة، ويمتلك الألماني ألكسندر زفيريف والدنماركي هولغر رونه الأفضلية لنيلهما.
من جانبه يؤكد ديميتروف مستواه الجيد في الوقت الحالي، إذ وصل البلغاري البالغ من العمر 32 عاماً إلى نصف نهائي دورة تشنغدو الصينية، وربع نهائي بكين، ونصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف التي فاز بها هوركاش.
وسبق لديميتروف بالفعل أن خاض نصف نهائي دورة باريس عام 2019، وخسر آنذاك أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
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