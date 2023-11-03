كازيميرو يغيب لأسابيع عدة بسبب إصابة في الفخذ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬ومنتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كازيميرو‭ ‬سيغيب‭ ‬‮«‬أسابيع‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬متاعب‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تين‭ ‬هاغ‭.‬

وأوضح‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬كازيميرو‭ ‬تعرض‭ ‬للاصابة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ (‬0-3‭) ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحتل‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬وسيسافرون‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬السبت‭ ‬لمواجهة‭ ‬فولهام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬