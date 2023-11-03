كازيميرو يغيب لأسابيع عدة بسبب إصابة في الفخذ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الجمعة أن لاعب وسطه ومنتخب البرازيل لكرة القدم كازيميرو سيغيب «أسابيع عدة» بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مما يزيد من متاعب مدربه الهولندي إريك تين هاغ.
وأوضح النادي في بيان أن كازيميرو تعرض للاصابة الأربعاء في الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه نيوكاسل (0-3) في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة، بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة.
ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في الدوري بعد خمس هزائم في أول عشر مباريات، وسيسافرون إلى لندن السبت لمواجهة فولهام في المرحلة الحادية عشرة.
MENAFN03112023000055011008ID1107369878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.