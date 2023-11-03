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بيغولا تواصل الفوز والأمطار توقف مواجهة سابالينكا وريباكينا

11/3/2023 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬المكسيك‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬سجلا‭ ‬مثاليا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬مبارياتها‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تخسر‭ ‬اي‭ ‬مجموعة‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية‭ ‬اثر‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬سكّاري‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حالت‭ ‬الأمطار‭ ‬دون‭ ‬اكمال‭ ‬مباراة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬ستابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬والكازاخستانية‭ ‬ايلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬المصنفة‭ ‬رابعة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬5‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الاولى‭. ‬وكانت‭ ‬بيغولا‭ ‬ضمنت‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬وبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬إثر‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬سابالينكا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬دخلت‭ ‬اليونانية‭ ‬المباراة‭ ‬وقد‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬البطاقتين‭ ‬المؤهلتين‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وتقدمت‭ ‬بيغولا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬اي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬وسط‭ ‬رياح‭ ‬شديدة‭ ‬مستغلة‭ ‬ارتكاب‭ ‬منافستها‭ ‬8‭ ‬اخطاء‭ ‬مزدوجة‭ ‬لتحسمها‭ ‬في‭ ‬صالحها‭. ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬اي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬الثانية‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬ايضا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كسرت‭ ‬ارسال‭ ‬سكّاري‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭. ‬وقالت‭ ‬بيغولا‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬أول‭ ‬أميركية‭ ‬تبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬منذ‭ ‬مواطنتها‭ ‬سلون‭ ‬ستيفنس‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬اثر‭ ‬فوزها‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬هكذا‭ ‬ظروف‭ ‬مناخية‭. ‬تحاول‭ ‬ان‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدك‭ ‬لكي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬زخمك،‭ ‬لكنك‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تشعر‭ ‬بأنك‭ ‬قد‭ ‬تخسره‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬لحظة‮»‬‭.‬

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