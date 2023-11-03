بيغولا تواصل الفوز والأمطار توقف مواجهة سابالينكا وريباكينا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كانكون (المكسيك) - (أ ف ب): حققت الأمريكية جيسيكا بيغولا سجلا مثاليا في دور المجموعات بفوزها في مبارياتها الثلاث من دون ان تخسر اي مجموعة ضمن دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب المقامة في كانكون المكسيكية اثر تغلبها على اليونانية ماريا سكّاري 6-3 و6-2.
في المقابل، حالت الأمطار دون اكمال مباراة البيلاروسية أرينا ستابالينكا المصنفة أولى عالميا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة رابعة عندما كانت النتيجة 6-3 و3-5 في صالح الاولى. وكانت بيغولا ضمنت صدارة المجموعة وبلوغ الدور نصف النهائي بعد المباراة الثانية إثر فوزها على سابالينكا 6-4 و6-3، في حين دخلت اليونانية المباراة وقد خرجت من التنافس على احدى البطاقتين المؤهلتين الى نصف النهائي. وتقدمت بيغولا التي لم تحقق اي فوز في البطولة الختامية العام الماضي، 4-1 في المجموعة الاولى التي اقيمت وسط رياح شديدة مستغلة ارتكاب منافستها 8 اخطاء مزدوجة لتحسمها في صالحها. ولم تجد اي صعوبة في حسم الثانية والمباراة في صالحها ايضا بعد ان كسرت ارسال سكّاري مرتين في هذه المجموعة. وقالت بيغولا التي باتت أول أميركية تبلغ نصف النهائي منذ مواطنتها سلون ستيفنس عام 2018 في سنغافورة، اثر فوزها «من الصعب جدا اللعب في هكذا ظروف مناخية. تحاول ان تبذل قصارى جهدك لكي تحافظ على زخمك، لكنك في المقابل تشعر بأنك قد تخسره في اي لحظة».
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