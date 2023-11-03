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إيقاف العداء كونيوغا 8 سنوات بسبب المنشطات

11/3/2023 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيروبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إيقاف‭ ‬عداء‭ ‬الماراثون‭ ‬الكيني‭ ‬مايكل‭ ‬نجينغا‭ ‬كونيوغا‭ ‬مدة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬المنشطات‭.‬

وأوضحت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬فحص‭ ‬العداء‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عامًا‭ ‬إيجابية‭ ‬بتناوله‭ ‬مادة‭ ‬نوراندروستيرون،‭ ‬وهو‭ ‬دواء‭ ‬يطور‭ ‬الأداء،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬العداء‭ ‬متهم‭ ‬أيضًا‭ ‬بتزوير‭ ‬بروتوكول‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬كونيوغا‭ ‬قدم‭ ‬معلومات‭ ‬طبية‭ ‬كاذبة‭ ‬لتبرير‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للفحص‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬ريغا‭ ‬في‭ ‬لاتفيا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2022‭.‬

واعتمدت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬بداية‭ ‬إيقافه‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إيقافه‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إعلان‭ ‬الإيقاف‭: ‬‮«‬فشل‭ ‬العداء‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬انتهاكه‭ ‬قواعد‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متعمدا‮»‬‭.‬

وألغيت‭ ‬نتائج‭ ‬سباقات‭ ‬كونيوغا‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬العداء‭ ‬إعادة‭ ‬جميع‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬

وجاءت‭ ‬عقوبة‭ ‬كونيوغا‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬مواطنه‭ ‬عداء‭ ‬الماراثون‭ ‬الآخر‭ ‬تيتوس‭ ‬إيكيرو‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتعاني‭ ‬كينيا‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬المنشطات‭ ‬ما‭ ‬شوه‭ ‬سمعتها‭ ‬كقوة‭ ‬رياضية‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬التعاطي‭ ‬للمنشطات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بيلاروس‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

وتم‭ ‬إيقاف‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬رياضيًا‭ ‬كينيًا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬عدائي‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭.‬

وكان‭ ‬مدير‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬بريت‭ ‬كلوثيير‭ ‬قد‭ ‬حذَّر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لكينيا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬تكثف‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬وفحوصها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

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