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((الآن أو أبدا)) شعار دورتموند في ((الكلاسيكر))

11/3/2023 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يدخل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬‮«‬الكلاسيكر‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬أو‭ ‬أبدا‮»‬‭ ‬كونه‭ ‬يملك‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬اللدود‭ ‬المبتلى‭ ‬بالإصابات‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنه‭ ‬يسافر‭ ‬شمالًا‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬يفتقد‭ ‬خدمات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجومه،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭. ‬وأكد‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة‭.‬

غاب‭ ‬زميله‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الفخذ،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬سيكون‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الوحيد‭ ‬المتاح‭ ‬أمام‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬السبت‭.‬

ويعاني‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا‭ ‬ومدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬غيريرو‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬بينما‭ ‬سيغيب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭.‬

ويدخل‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬الكلاسيكر‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬خروجه‭ ‬الصادم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ساربروكن‭ ‬المنتمي‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويكتسي‭ ‬‮«‬كلاسيكر‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬لا‭ ‬يرغبان‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬النقاط‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭. ‬يحتل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجد‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬اربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الناديين‭ ‬مقبلين‭ ‬على‭ ‬مواجهتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المنتشي‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ودورتموند‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وشهد‭ ‬‮«‬الكلاسيكر‮»‬‭ ‬سيطرة‭ ‬بافارية‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حسم‭ ‬‮«‬كلاسيكر‮»‬‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ويعود‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬لدورتموند‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‮»‬‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬عوض‭ ‬دورتموند‭ ‬تخلفه‭ ‬0‭-‬2‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بايرن،‭ ‬فكسر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬للفريق‭ ‬البافاري‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬ظهر‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬درع‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ماينتس‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬مانحا‭ ‬اللقب‭ ‬لمنافسه‭ ‬الجنوبي‭.‬

وقال‭ ‬المدافع‭ ‬نيكو‭ ‬شلوتربيك‭ ‬الخميس‭ ‬لقناة‭ ‬سكاي‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬ليس‭ ‬مدفوعا‭ ‬‮«‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬الانتقام‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تشديده‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬واصفًا‭ ‬المباراة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬مباراة‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬دورتموند‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ويتأخر‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وخسر‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬مر‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فزنا‭ (‬على‭ ‬بايرن‭)‬،‭ ‬لكننا‭ ‬نعلم‭ ‬أيضًا‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬قريبين‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬

تحدى‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ماتيس‭ ‬تيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دورتموند‭ ‬للتفوق‭ ‬السبت‭.‬

قال‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬لموقع‭ ‬البوندسليغا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جاهزين‭ ‬لأننا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سنكون‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬وسنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

ويعقد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬آمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬الجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬شكَّل‭ ‬إضافة‭ ‬رائعة‭ ‬للفريق‭ ‬البافاري‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭.‬

سجل‭ ‬كاين‭ ‬14‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ساعدت‭ ‬تمريراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬السبع‭ ‬زملاءه‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وخصوصا‭ ‬لوروا‭ ‬سانيه‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬فقد‭ ‬أظهر‭ ‬البافاريون‭ ‬ضعفًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬للقلق‭ ‬بدون‭ ‬كاين‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭.‬

عندما‭ ‬بدأ‭ ‬كاين‭ ‬أساسيا،‭ ‬فاز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬مباراة‭. ‬بدونه‭ ‬خسر‭ ‬بايرن‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

جلس‭ ‬كاين‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ساربروكن‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬وبرر‭ ‬مدربه‭ ‬توخل‭ ‬عدم‭ ‬الدفع‭ ‬به‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬أردت‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الشوطين‭ ‬الإضافيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬كون‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭ (‬1-1‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬مارسيل‭ ‬غوس‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لاصحاب‭ ‬الارض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

ليفركوزن‭ ‬للتشبث‭ ‬بالصدارة‭ ‬

يحل‭ ‬باير‭ ‬ليكوزن‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬السادس‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الكلاسيكر‭ ‬بين‭ ‬الغريمين‭ ‬دورتموند‭ ‬وبايرن‭.‬

ويأمل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الوحيد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بايرن‭ ‬ودورتموند‭ ‬لم‭ ‬يتذوقوا‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭.‬

وسيحاول‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬13‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬تشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الغريمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والتشبث‭ ‬بالصدارة‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬خمس‭ ‬وسبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ودورتموند‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتهما‭.‬

المباراة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تعثر‭ ‬فيها‭ ‬ليفركوزن‭ ‬كانت‭ ‬امام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬2-2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

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