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اختبار صعب لإنتر في ضيافة أتالانتا قبل سفره إلى النمسا

11/3/2023 7:19:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أتالانتا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إيطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬الصحوة‭ ‬والتشبث‭ ‬بالصدارة‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬سالزبورغ‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويتصدر‭ ‬إنتر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬وست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أتالانتا‭.‬

ويعول‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬قوته‭ ‬الهجومية‭ ‬الضاربة‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬هدفا‭ ‬بينها‭ ‬11‭ ‬لقائده‭ ‬ومهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬وأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لوافده‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭.‬

وشكل‭ ‬الثنائي‭ ‬مارتينيس‭ ‬وتورام‭ ‬بسرعة‭ ‬شراكة‭ ‬هجومية‭ ‬هائلة‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وجعلا‭ ‬المشجعين‭ ‬ينسون‭ ‬‮«‬معبودهم‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬وشريك‭ ‬الارجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬والبوسني‭ ‬إدين‭ ‬دجيكو‭.‬

‮«‬طريق‭ ‬طويل‮»‬

وسجل‭ ‬تورام‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الوحيد‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬نال‭ ‬إشادة‭ ‬مدربه‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭ ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬تورام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭. ‬إنه‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التفاصيل،‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭. ‬وقد‭ ‬ساعده‭ ‬أيضًا‭ ‬حقيقة‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬اللغة‭ ‬جيدًا‭ ‬بالفعل‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ولادة‭ ‬نجل‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بارما‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬ليليان‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريقها‭ ‬المحلي‭ (‬1996-2001‭) ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬يوفنتوس‭ (‬2001-2006‭).‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬لنقطعه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المختلفة‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬ممكن،‭ ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلاً،‭ ‬لكن‭ ‬رغبتنا‭ ‬هي‭ ‬التحسن‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وتنتظر‭ ‬إنتر‭ ‬اختبارات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬النمسا‭ ‬الاربعاء‭ ‬لمواجهة‭ ‬سالزبورغ‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بعد‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬13،‭ ‬والى‭ ‬نابولي‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تليها،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬البرتغال‭ ‬لمواجهة‭ ‬بنفيكا‭ ‬الذي‭ ‬اقصاه‭ ‬‮«‬نيراتسوي‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ (‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬2-0‭ ‬وتعادلا‭ ‬3‭-‬3‭).‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬أتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بفوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬منافسا‭ ‬سهلا‭.‬

ويخوض‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اختبارا‭ ‬سهلا‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬عقب‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلان‭ (‬2-2‭) ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬بروفة‭ ‬للفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬قبل‭ ‬استضافته‭ ‬لأونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

ولا‭ ‬تختلف‭ ‬حال‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أودينيزي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬يأمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬الحاسمة‭ ‬المرتقبة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬الفرصة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تقريبا‭ ‬لميلان‭ ‬للابقاء‭ ‬على‭ ‬اماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقتي‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ويحتل‭ ‬الفريق‭ ‬اللومباردي‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬ونقطتين‭ ‬خلف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬صاحبي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وأعلن‭ ‬ميلان‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مدافعه‭ ‬الفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬كالولو‭ ‬خضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬‮«‬ناجحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭ ‬عقب‭ ‬إصابته‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬نابولي‭ ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة،‭ ‬يحل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثاني‭ ‬والعائد‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬فيورنتينا‭ ‬السادس‭ ‬الأحد‭. ‬ويلعب‭ ‬الأحد‭ ‬ايضا‭ ‬فيرونا‭ ‬مع‭ ‬مونتسا،‭ ‬وكالياري‭ ‬مع‭ ‬جنوى،‭ ‬وروما‭ ‬مع‭ ‬ليتشي‭.‬

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