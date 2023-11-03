كاديلاك تتصدر تجاربها الثالثة ختام بطولة العالم للتحمل ينطلق اليوم ليضيء سماء الصخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الصخير‭- ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬فعاليات‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬اليوم‭ ‬للجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬10:30‭ ‬مساء‭. ‬وسينطلق‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬اليوم‭ ‬للجولة‭ ‬الختامية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬منافساته‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬المتواصلة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭.‬





لين‭ ‬يحقق‭ ‬الزمن‭ ‬الأسرع‭ ‬لكاديلاك‭ ‬

شهدت‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتحمل‭ ‬تألق‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬ريسينج‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الهايبركار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬سائقه‭ ‬البريطاني‭ ‬أليكس‭ ‬لين‭ ‬السيارة‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬نحو‭ ‬صدارة‭ ‬الحصة‭ ‬وذلك‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقة‭ ‬49‭:‬512‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

وتقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬منافسيه‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬أي‭ ‬أف‭ ‬كورس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬بالسيارة‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سائقه‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬فوكو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭:‬010‭ ‬ثانية‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬الإيطالي‭ ‬جيان‭ ‬ماريا‭ ‬بروني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيارة‭ ‬بورش‭ ‬963‭ ‬الهجينة‭ ‬رقم‭ ‬99‭ ‬لتحقيق‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭:‬256‭ ‬ثانية‭.‬

فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬غازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬ورغم‭ ‬ضمانه‭ ‬لبطولة‭ ‬الفرق‭ ‬منذ‭ ‬سباق‭ ‬فوجي‭ ‬6‭ ‬ساعات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كلتا‭ ‬سيارتيه‭ ‬عانتا‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬ليقضي‭ ‬الفريق‭ ‬أغلب‭ ‬وقت‭ ‬الحصة‭ ‬داخل‭ ‬كراج‭ ‬الصيانة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬لمشاكل‭ ‬الضبط‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬السيارتين‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬المراكز‭ ‬الثامن‭ ‬والتاسع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الـ LMP 2‭ ‬جاءت‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬لمصلحة‭ ‬فريق‭ ‬يونايتد‭ ‬أوتوسبورت‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬توم‭ ‬بلومغفيتس‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭:‬661‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬بريما‭ ‬ريسينج‭ ‬بالسيارة‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬الهولندي‭ ‬بينت‭ ‬فاسكال‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭:‬689‭ ‬ثانية‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬جوتا‭ ‬بالسيارة‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬بيترو‭ ‬فيدابالدي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأزمنة‭.‬

التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لفئة‭ ‬ AM ‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬تتواجد‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬ستحل‭ ‬بدلها‭ ‬فئة‭ ‬ LMGT 3،‭ ‬قادها‭ ‬فريق‭ ‬بروجكت‭ ‬1‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬الأزمنة‭ ‬بسيارة‭ ‬بورش‭ ‬911‭ ‬آر‭ ‬اس‭ ‬آر‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و58‭:‬214‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬488‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬أي‭ ‬ايفو‭ ‬لفريق‭ ‬ريتشارد‭ ‬مايله‭ ‬أي‭ ‬اف‭ ‬كورس‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيما‭ ‬أحتل‭ ‬فريق‭ ‬ايرون‭ ‬لينكس‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بسيارة‭ ‬بورش‭ ‬911‭ ‬آر‭ ‬اس‭ ‬آر‭.‬





دي‭ ‬هان‭ ‬ينطلق‭ ‬أولاً‭ ‬

ينطلق‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬روبيرت‭ ‬دي‭ ‬هان‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬شبكة‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬افتتاحية‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المساندة‭ ‬لسباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

وتصدر‭ ‬هان‭ ‬حصة‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬للفة‭ ‬الأسرع‭ ‬بواقع‭ ‬دقيقتين‭ ‬و3‭:‬427‭ ‬ثوان‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬السائق‭ ‬الألماني‭ ‬كولين‭ ‬بوينغوسين‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬صدارة‭ ‬التجارب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لفترات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسمها‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬سنترال‭ ‬يوروب‭ ‬ريسينج‭.‬

ورغم‭ ‬اللفات‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬يونغوسين‭ ‬بسيارة‭ ‬فريق‭ ‬فاير‭ ‬ريسينج‭ ‬لحسم‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬زمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و3‭:‬526‭ ‬ثوان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافياً‭ ‬لذلك‭ ‬رغم‭ ‬الفارق‭ ‬الضئيل‭ ‬الذي‭ ‬فصله‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬بواقع‭ ‬0‭.‬099‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الثانية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬إل‭ ‬الألماني‭ ‬ثيو‭ ‬أوفرهاس‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬للجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬الموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭.‬

ويقتضي‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬باحتساب‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬لترتيب‭ ‬شبكة‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الأول،‭ ‬وثاني‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬لتحديد‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطلقين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭.‬

وينطلق‭ ‬أوفرهاس‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقه‭ ‬زمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و3‭:‬540‭ ‬ثوان‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬جي‭ ‬اس‭ ‬ريسينج‭ ‬الألماني‭ ‬جانيه‭ ‬ستياك‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬سينترال‭ ‬يوروب‭ ‬ريسينج‭ ‬الهولندي‭ ‬فلاينت‭ ‬شورينج‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الـ ProAM ‭

‬ينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬تيم‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬إليت‭ ‬الألماني‭ ‬سورين‭ ‬سبرينج‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعته‭ ‬ومن‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬زمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و4‭:‬286‭ ‬أمام‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬تيم‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬آر‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬أمام‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬أحمد‭ ‬الشهاب‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثاً‭ ‬والأول‭ ‬ضمن‭ ‬السائقين‭ ‬الخليجيين‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الـ Am ‭ ‬تصدر‭ ‬الإيطالي‭ ‬سابيستيان‭ ‬جورجا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬آر‭ ‬ون‭ ‬اس‭ ‬إي‭ ‬موتورسبورت‭ ‬مجموعته‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و4‭:‬873‭ ‬ثوان‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الـ Am ‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و5‭:‬606‭ ‬ثوان‭.‬

ويقام‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬





اليوم‭ .. ‬تواقيع‭ ‬السائقين‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭..‬

ودعت‭ ‬الحلبة‭ ‬الجماهير‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالسباق‭ ‬الختامي‭ ‬المليء‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬حيث‭ ‬ستفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬أبوابها‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬10:30‭ ‬مساء‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬لحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬أبرزها‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬وفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭. ‬وستنطلق‭ ‬جولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬لجميع‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬11‭:‬45‭ ‬صباحا‭ ‬وتستمر‭ ‬لـ‭ ‬50‭ ‬دقيقة‭.‬

بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬50‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬12‭:‬20‭ ‬مساء‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬لجميع‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمتاع‭ ‬زوار‭ ‬المهرجان‭ ‬بفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح،‭ ‬ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملو‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭.‬

وكما‭ ‬عودتكم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بإثارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬أيضا‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬فسينطلق‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬ممتلئة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬بعروضها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المثيرة‭. ‬وسيكون‭ ‬للأطفال‭ ‬نصيب‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬وحتى‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية،‭ ‬لذا‭ ‬سيستمتع‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الترفيه‭ ‬والمتعة‭.‬

عروض‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عروض‭ ‬تيري‭ ‬غرانت‭ ‬ولي‭ ‬باورز،‭ ‬حيث‭ ‬سيستمتع‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬بعروضهم‭ ‬المثيرة‭ ‬والحاصلة‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬عالمية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬حيث‭ ‬يعرض‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أندر‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬فلا‭ ‬تفوت‭ ‬رؤيتها‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬كمحلات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬طول‭ ‬يومي‭ ‬السباق،‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬فعالية‭ ‬عائلية‭ ‬متكاملة‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضورها‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بها‭.‬



