Saturday, 04 November 2023 02:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاديلاك تتصدر تجاربها الثالثة ختام بطولة العالم للتحمل ينطلق اليوم ليضيء سماء الصخير

11/3/2023 7:19:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الصخير‭- ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬فعاليات‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬اليوم‭ ‬للجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬10:30‭ ‬مساء‭. ‬وسينطلق‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬اليوم‭ ‬للجولة‭ ‬الختامية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬منافساته‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬المتواصلة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭.‬


لين‭ ‬يحقق‭ ‬الزمن‭ ‬الأسرع‭ ‬لكاديلاك‭ ‬

شهدت‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتحمل‭ ‬تألق‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬ريسينج‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الهايبركار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬سائقه‭ ‬البريطاني‭ ‬أليكس‭ ‬لين‭ ‬السيارة‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬نحو‭ ‬صدارة‭ ‬الحصة‭ ‬وذلك‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقة‭ ‬49‭:‬512‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

وتقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬منافسيه‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬أي‭ ‬أف‭ ‬كورس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬بالسيارة‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سائقه‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬فوكو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭:‬010‭ ‬ثانية‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬الإيطالي‭ ‬جيان‭ ‬ماريا‭ ‬بروني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيارة‭ ‬بورش‭ ‬963‭ ‬الهجينة‭ ‬رقم‭ ‬99‭ ‬لتحقيق‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭:‬256‭ ‬ثانية‭.‬

فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬غازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬ورغم‭ ‬ضمانه‭ ‬لبطولة‭ ‬الفرق‭ ‬منذ‭ ‬سباق‭ ‬فوجي‭ ‬6‭ ‬ساعات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كلتا‭ ‬سيارتيه‭ ‬عانتا‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬ليقضي‭ ‬الفريق‭ ‬أغلب‭ ‬وقت‭ ‬الحصة‭ ‬داخل‭ ‬كراج‭ ‬الصيانة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬لمشاكل‭ ‬الضبط‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬السيارتين‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬المراكز‭ ‬الثامن‭ ‬والتاسع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الـ LMP 2‭ ‬جاءت‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬لمصلحة‭ ‬فريق‭ ‬يونايتد‭ ‬أوتوسبورت‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬توم‭ ‬بلومغفيتس‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭:‬661‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬بريما‭ ‬ريسينج‭ ‬بالسيارة‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬الهولندي‭ ‬بينت‭ ‬فاسكال‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭:‬689‭ ‬ثانية‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬جوتا‭ ‬بالسيارة‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬بيترو‭ ‬فيدابالدي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأزمنة‭.‬

التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لفئة‭ ‬ AM ‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬تتواجد‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬ستحل‭ ‬بدلها‭ ‬فئة‭ ‬ LMGT 3،‭ ‬قادها‭ ‬فريق‭ ‬بروجكت‭ ‬1‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬الأزمنة‭ ‬بسيارة‭ ‬بورش‭ ‬911‭ ‬آر‭ ‬اس‭ ‬آر‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقة‭ ‬و58‭:‬214‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬488‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬أي‭ ‬ايفو‭ ‬لفريق‭ ‬ريتشارد‭ ‬مايله‭ ‬أي‭ ‬اف‭ ‬كورس‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيما‭ ‬أحتل‭ ‬فريق‭ ‬ايرون‭ ‬لينكس‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بسيارة‭ ‬بورش‭ ‬911‭ ‬آر‭ ‬اس‭ ‬آر‭.‬


دي‭ ‬هان‭ ‬ينطلق‭ ‬أولاً‭ ‬

ينطلق‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬روبيرت‭ ‬دي‭ ‬هان‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬شبكة‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬افتتاحية‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المساندة‭ ‬لسباق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

وتصدر‭ ‬هان‭ ‬حصة‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬للفة‭ ‬الأسرع‭ ‬بواقع‭ ‬دقيقتين‭ ‬و3‭:‬427‭ ‬ثوان‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬السائق‭ ‬الألماني‭ ‬كولين‭ ‬بوينغوسين‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬صدارة‭ ‬التجارب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لفترات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسمها‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬سنترال‭ ‬يوروب‭ ‬ريسينج‭.‬

ورغم‭ ‬اللفات‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬يونغوسين‭ ‬بسيارة‭ ‬فريق‭ ‬فاير‭ ‬ريسينج‭ ‬لحسم‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬زمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و3‭:‬526‭ ‬ثوان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافياً‭ ‬لذلك‭ ‬رغم‭ ‬الفارق‭ ‬الضئيل‭ ‬الذي‭ ‬فصله‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬بواقع‭ ‬0‭.‬099‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الثانية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬إل‭ ‬الألماني‭ ‬ثيو‭ ‬أوفرهاس‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬للجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬الموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭.‬

ويقتضي‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬باحتساب‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬لترتيب‭ ‬شبكة‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الأول،‭ ‬وثاني‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬لتحديد‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطلقين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭.‬

وينطلق‭ ‬أوفرهاس‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقه‭ ‬زمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و3‭:‬540‭ ‬ثوان‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬جي‭ ‬اس‭ ‬ريسينج‭ ‬الألماني‭ ‬جانيه‭ ‬ستياك‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬سينترال‭ ‬يوروب‭ ‬ريسينج‭ ‬الهولندي‭ ‬فلاينت‭ ‬شورينج‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الـ ProAM
‬ينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬تيم‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬إليت‭ ‬الألماني‭ ‬سورين‭ ‬سبرينج‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعته‭ ‬ومن‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬زمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و4‭:‬286‭ ‬أمام‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬تيم‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬آر‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬أمام‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬أحمد‭ ‬الشهاب‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثاً‭ ‬والأول‭ ‬ضمن‭ ‬السائقين‭ ‬الخليجيين‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الـ Am ‭ ‬تصدر‭ ‬الإيطالي‭ ‬سابيستيان‭ ‬جورجا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬آر‭ ‬ون‭ ‬اس‭ ‬إي‭ ‬موتورسبورت‭ ‬مجموعته‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و4‭:‬873‭ ‬ثوان‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الـ Am ‭ ‬بزمن‭ ‬دقيقتين‭ ‬و5‭:‬606‭ ‬ثوان‭.‬

ويقام‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬


اليوم‭ .. ‬تواقيع‭ ‬السائقين‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭..‬

ودعت‭ ‬الحلبة‭ ‬الجماهير‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالسباق‭ ‬الختامي‭ ‬المليء‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬حيث‭ ‬ستفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬أبوابها‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬10:30‭ ‬مساء‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬لحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬أبرزها‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬وفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭. ‬وستنطلق‭ ‬جولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬لجميع‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬11‭:‬45‭ ‬صباحا‭ ‬وتستمر‭ ‬لـ‭ ‬50‭ ‬دقيقة‭.‬

بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬50‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬12‭:‬20‭ ‬مساء‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬لجميع‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمتاع‭ ‬زوار‭ ‬المهرجان‭ ‬بفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح،‭ ‬ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملو‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭.‬

وكما‭ ‬عودتكم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بإثارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬أيضا‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬فسينطلق‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬ممتلئة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬بعروضها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المثيرة‭. ‬وسيكون‭ ‬للأطفال‭ ‬نصيب‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬وحتى‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية،‭ ‬لذا‭ ‬سيستمتع‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الترفيه‭ ‬والمتعة‭.‬

عروض‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عروض‭ ‬تيري‭ ‬غرانت‭ ‬ولي‭ ‬باورز،‭ ‬حيث‭ ‬سيستمتع‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬بعروضهم‭ ‬المثيرة‭ ‬والحاصلة‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬عالمية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬حيث‭ ‬يعرض‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أندر‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬فلا‭ ‬تفوت‭ ‬رؤيتها‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬كمحلات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬طول‭ ‬يومي‭ ‬السباق،‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬فعالية‭ ‬عائلية‭ ‬متكاملة‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضورها‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بها‭.‬


MENAFN03112023000055011008ID1107369873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث