كاديلاك تتصدر تجاربها الثالثة ختام بطولة العالم للتحمل ينطلق اليوم ليضيء سماء الصخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الصخير- حلبة البحرين الدولية: تختتم اليوم في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط» فعاليات الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2023 من خلال سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات، وذلك اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، حيث تفتح الحلبة أبوابها اليوم للجماهير للاستمتاع بالسباقات الدولية والفعاليات الترفيهية من 10:30 صباحا وحتى 10:30 مساء. وسينطلق السباق العالمي اليوم للجولة الختامية من بطولة العالم للتحمل اليوم السبت من 2 مساء وتستمر منافساته حتى 10 مساء مدة 8 ساعات من الإثارة المتواصلة، لذا لا تفوتوا حضور السباق العالمي والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العائلية.
لين يحقق الزمن الأسرع لكاديلاك
شهدت التجارب الحرة الثالثة من الجولة الختامية لبطولة العالم للاتحاد الدولي للتحمل تألق فريق كاديلاك ريسينج ضمن فئة الهايبركار بعد أن قاد سائقه البريطاني أليكس لين السيارة رقم 2 نحو صدارة الحصة وذلك بزمن دقيقة 49:512 ثانية على مضمار حلبة البحرين الدولية ضمن فعاليات سباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات.
وتقدم الفريق الأمريكي على أحد أبرز منافسيه ممثلاً في فريق فيراري أي أف كورس الذي حل ثانياً بالسيارة رقم 50 عن طريق سائقه الإيطالي أنطونيو فوكو الذي سجل زمن دقيقة و50:010 ثانية متقدماً على سائق فريق بروتون كومبيتيشن الإيطالي جيان ماريا بروني الذي قاد سيارة بورش 963 الهجينة رقم 99 لتحقيق زمن دقيقة و50:256 ثانية.
فريق تويوتا غازو ريسنغ ورغم ضمانه لبطولة الفرق منذ سباق فوجي 6 ساعات، إلا أن كلتا سيارتيه عانتا من مشاكل في الحصة ليقضي الفريق أغلب وقت الحصة داخل كراج الصيانة بحثاً عن حل لمشاكل الضبط الأمر الذي أفضى إلى احتلال السيارتين رقم 7 و8 المراكز الثامن والتاسع على التوالي.
وفي فئة الـ LMP 2 جاءت صدارة الترتيب لمصلحة فريق يونايتد أوتوسبورت بعد نصف ساعة من التجارب نجح من خلالها السائق البريطاني توم بلومغفيتس من تحقيق زمن دقيقة و53:661 متقدماً على سائق فريق بريما ريسينج بالسيارة رقم 9 الهولندي بينت فاسكال الذي سجل زمن دقيقة و53:689 ثانية فيما احتل سائق فريق جوتا بالسيارة رقم 28 بيترو فيدابالدي المركز الثالث في ترتيب الأزمنة.
التجارب الحرة الأخيرة على الإطلاق لفئة AM في بطولة العالم للتحمل إذ لن تتواجد هذه الفئة في منافسات الموسم المقبل والتي ستحل بدلها فئة LMGT 3، قادها فريق بروجكت 1 الذي تصدر الأزمنة بسيارة بورش 911 آر اس آر بزمن دقيقة و58:214 متقدماً على سيارة فيراري 488 جي تي أي ايفو لفريق ريتشارد مايله أي اف كورس التي احتلت المركز الثاني فيما أحتل فريق ايرون لينكس المركز الثالث بسيارة بورش 911 آر اس آر.
دي هان ينطلق أولاً
ينطلق السائق الهولندي روبيرت دي هان من صدارة ترتيب شبكة انطلاق السباق الأول من افتتاحية بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط على حلبة البحرين الدولية ضمن الفعاليات المساندة لسباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات.
وتصدر هان حصة التجارب التأهيلية التي امتدت نصف ساعة بعد تسجيله للفة الأسرع بواقع دقيقتين و3:427 ثوان رغم المنافسة الكبيرة من السائق الألماني كولين بوينغوسين الذي احتل صدارة التجارب هو الآخر لفترات قبل أن يحسمها سائق فريق سنترال يوروب ريسينج.
ورغم اللفات الرائعة التي قام بها يونغوسين بسيارة فريق فاير ريسينج لحسم مركز الانطلاق الأول إلا زمن دقيقتين و3:526 ثوان لم يكن كافياً لذلك رغم الفارق الضئيل الذي فصله عن الصدارة بواقع 0.099 عشر من الثانية.
من جانبه ينطلق سائق فريق دي اتش إل الألماني ثيو أوفرهاس من صدارة السباق الثاني للجولة الأولى لبطولة الموسم 2023/2024، بعد أن حقق أفضل زمن ثاني في التجارب التأهيلية.
ويقتضي نظام البطولة باحتساب أفضل زمن لترتيب شبكة انطلاق السباق الأول، وثاني أفضل زمن لتحديد ترتيب المنطلقين في السباق الثاني.
وينطلق أوفرهاس من المركز الثالث في السباق الأول بتحقيقه زمن دقيقتين و3:540 ثوان متقدماً على سائق فريق جي اس ريسينج الألماني جانيه ستياك الذي ينطلق من المركز الرابع فيما احتل سائق فريق سينترال يوروب ريسينج الهولندي فلاينت شورينج المركز الخامس.
وفي فئة الـ ProAM
ينطلق سائق فريق تيم جي بي إليت الألماني سورين سبرينج من المركز الأول ضمن مجموعته ومن المركز السادس في الترتيب العام بعد تحقيقه زمن دقيقتين و4:286 أمام سائق فريق تيم بي ام آر الذي سجل ثاني أسرع زمن في فئته أمام سائق فريق الكويت أحمد الشهاب الذي حل ثالثاً والأول ضمن السائقين الخليجيين.
وفي فئة الـ Am تصدر الإيطالي سابيستيان جورجا من فريق آر ون اس إي موتورسبورت مجموعته بزمن دقيقتين و4:873 ثوان فيما احتل الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة من فريق البحرين مركز الانطلاق الثاني في الـ Am بزمن دقيقتين و5:606 ثوان.
ويقام السباق الثاني صباح اليوم السبت خلال ختام بطولة العالم للتحمل.
اليوم .. تواقيع السائقين وجولة ممرات الصيانة..
ودعت الحلبة الجماهير للحضور والاستمتاع بالسباق الختامي المليء بالسباقات الدولية والفعاليات الترفيهية حيث ستفتح الحلبة اليوم السبت 4 نوفمبر أبوابها من 10:30 صباحا وحتى 10:30 مساء.
كما دعت جماهير وزوار السباق يوم السبت لحضور عدد من الفعاليات أبرزها تواقيع سائقي البطولة العالمية وفعاليات البادوك المفتوح وجولة ممرات الصيانة. وستنطلق جولة ممرات الصيانة لجميع فرق البطولة العالمية من 11:45 صباحا وتستمر لـ 50 دقيقة.
بينما تنطلق حصة تواقيع سائقي بطولة العالم للتحمل الساعة 11:50 صباحا حتى 12:20 مساء وذلك في ممرات الصيانة لجميع فرق البطولة العالمية للتحمل. إلى جانب استمتاع زوار المهرجان بفعاليات البادوك المفتوح، ويتميز سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير حيث سيتمكن حاملو تذاكر السباق من متابعة السباق على المدرجات إلى جانب تجولهم في منطقة البادوك المفتوحة والاستمتاع بإثارة استعدادات وتجهيز الفرق والالتقاء بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
وكما عودتكم حلبة البحرين الدولية بإثارة الفعاليات أيضا خارج المضمار فسينطلق جدول حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث ستكون المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي ممتلئة بالعديد من الفرق الاستعراضية العالمية التي ستبهر الجماهير بعروضها وبرامجها الاستعراضية المثيرة. وسيكون للأطفال نصيب وافر من الفعاليات الترفيهية خلال يومي السباق من الصباح وحتى المساء في المنطقة الترفيهية، فقد تم تخصيص منطقة كبيرة لهم وأبرز الفعاليات المقدمة لهم العروض المسرحية، لذا سيستمتع الأطفال الصغار بجدول حافل من الترفيه والمتعة.
عروض الدراجات النارية، وتعتبر من أبرز الفعاليات الترفيهية إلى جانب عروض تيري غرانت ولي باورز، حيث سيستمتع جماهير السباق بعروضهم المثيرة والحاصلة على أرقام قياسية عالمية. بالإضافة إلى معرض السيارات الكلاسيكية، حيث يعرض نادي البحرين للسيارات بعض من أندر السيارات الكلاسيكية فلا تفوت رؤيتها خلال السباق.
إلى جانب توفر العديد من الخدمات الأساسية كمحلات الأطعمة والمشروبات طول يومي السباق، لذا ستكون فعالية عائلية متكاملة فلا تفوتوا حضورها والاستمتاع بها.
MENAFN03112023000055011008ID1107369873