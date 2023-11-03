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برشلونة يبحث عن تعويض كبوة الكلاسيكو سريعاً

11/3/2023 7:19:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬تعويض‭ ‬كبوته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬بسرعة‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ ‬لملاقاة‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحال‭ ‬أراد‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬معقولة‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المتصدر‭.‬

ورغم‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬تلقى‭ ‬برشلونة‭ ‬هدفين‭ ‬صاعقين‭ ‬من‭ ‬الإنكليزي‭ ‬اليافع‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام،‭ ‬ليخسر‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬ويبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭.‬

وفيما‭ ‬أهدر‭ ‬برشلونة‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬الباسك‭ ‬بمثابة‭ ‬النزهة،‭ ‬كون‭ ‬سوسييداد‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الكاتالوني‭.‬

يتألق‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬إيمانول‭ ‬ألغواسيل‭ ‬ويتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬فيما‭ ‬يعوّل‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ ‬وبرايس‭ ‬منديس‭. ‬لكن‭ ‬برشلونة‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬منذ‭ ‬2016‭.‬

وكانت‭ ‬رسالة‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬للاعبيه‭ ‬بأن‭ ‬الموسم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ (‬يمتد‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬38‭ ‬مرحلة‭). ‬نحن‭ ‬محبطون،‭ ‬غاضبون،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬الاستمرار‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬تشافي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عانى‭ ‬ضد‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬الليغا‭.‬

قال‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬‮«‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خسرنا‭ ‬أيضاً،‭ ‬الليغا‭ ‬طويلة‭. ‬تقدمنا‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬لعبنا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أردناه‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تثير‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬تغييراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭.‬

دعا‭ ‬الألماني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا،‭ ‬زملاءه‭ ‬لإظهار‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشغف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬كبرى‭ ‬مماثلة‭ ‬ونتيجة‭ ‬غير‭ ‬ضرورية،‭ ‬أتمنى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاحباط،‭ ‬الغضب‭ ‬وخيبة‭ ‬الأمل‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬لقناة‭ ‬الليغا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستغل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وإلا‭ ‬فان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أو‭ ‬جيرونا‭ ‬سيبتعدان‭ ‬في‭ ‬المقدمة‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬برشلونة‭ ‬يستعيد‭ ‬تدريجاً‭ ‬نجومه‭ ‬المصابين‭. ‬دخل‭ ‬المهاجمان‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬بديلين‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو،‭ ‬دون‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬انطباع‭ ‬إيجابي‭.‬

من‭ ‬المقرّر‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬بيدري‭ ‬ضد‭ ‬أوساسونا،‭ ‬فيما‭ ‬تبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬أقل،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬إسبانية‭.‬


ريال‭ ‬يحلّق‭ ‬بجناحي‭ ‬بيلينغهام‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يستقبل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الأحد‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬السابع‭ ‬الأحد،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭.‬

وصحيح‭ ‬ان‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬تعادل‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬فيها‭ ‬مهدراً‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وخسر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬يتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بأريحية،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭.‬

مدّد‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬بلانكوس‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عقدي‭ ‬مهاجميه‭ ‬البرازيليين‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭ ‬حتى‭ ‬2027‭ ‬و2028‭ ‬توالياً‭.‬

لكن‭ ‬نجمه‭ ‬الساطع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كان‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بيلينغهام‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬القادم‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬بصفقة‭ ‬ضخمة،‭ ‬إذ‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ (‬10‭)‬،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬مهاجم‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭. ‬

رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وحصد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬جائزة‭ ‬كوبا‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاماً‭.‬

عن‭ ‬أهدافه‭ ‬القريبة‭ ‬المدى،‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬احراز‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مع‭ ‬إنكلترا‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬جيرونا‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الانفراد‭ ‬موقتاً‭ ‬بالصدارة‭ ‬التي‭ ‬يتقاسمها‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬راهناً،‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬أوساسونا‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬تفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬الجمعة‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدرَين،‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬العاشر‭.‬

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