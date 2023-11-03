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يونايتد للوقوف على قدميه وبوكيتينو باستضافة فريقه السابق

11/3/2023 7:19:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يتعرض‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لوابل‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬اللاذعة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة،‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هزيمة‭ ‬أخرى‭ ‬ستضع‭ ‬رقبته‭ ‬تحت‭ ‬مقصلة‭ ‬الإقالة‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬11‭.‬

ويخوض‭ ‬توتنهام‭ ‬المتصدر‭ ‬تحديا‭ ‬مثيرا‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬وفريقه‭ ‬تشلسي‭ ‬المأزوم‭.‬

ويتطلع‭ ‬أرسنال،‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬لحسم‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬المنتشي‭ ‬بتجريد‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لرابطة‭ ‬الأندية،‭ ‬ضمن‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

على‭ ‬يونايتد‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬قدميه

حثّ‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬المتعثر‭ ‬على‭ ‬‮«‬الوقوف‮»‬‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الضغوط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يكافح‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬لوقف‭ ‬مسلسل‭ ‬الانهيار‭.‬

حقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1962‭-‬1963،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬فولهام‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬كرافن‭ ‬كوتيدج‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬الإقالة‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬موسمين‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر‭.‬

وبعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬سيتي‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬الأحد،‭ ‬تعرض‭ ‬يونايتد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬للهزيمة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬نفسها‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لكأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنكليزية‭.‬

وخسر‭ ‬رجال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬ثماني‭ ‬من‭ ‬مبارياتهم‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬هزائم‭.‬

وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يواجه‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬خطر‭ ‬عدم‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وهزيمتين،‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ (‬4‭). ‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬يونايتد‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1962،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬خمسا‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1930‭-‬1931‭.‬

قال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬صيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬ضد‭ ‬لاعبيه‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬ذلك‭. ‬هذا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬معاييرنا‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬صبرهم‭ ‬بسبب‭ ‬الشخصية‭ ‬القاسية‭ ‬لمدربهم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬استبعاد‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬تضاءلت‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬المراهنات‭.‬

وفي‭ ‬نداء‭ ‬يائس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوحدة،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬أياكس‭ ‬امستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬وظيفتنا‭. ‬نحن‭ ‬ننام‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بعملنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لذلك‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬على‭ ‬أقدامنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬موحدين‭ ‬معا‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد،‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬كتفا‭ ‬بكتف،‭ ‬ثم‭ ‬سنتجاوز‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

بوستيكوغلو‭ ‬

ينعش‭ ‬توتنهام

يقول‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬إن‭ ‬آراء‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬أقنعته‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬توتنهام،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬محاولة‭ ‬النادي‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭.‬

أقنع‭ ‬تقييم‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬المتفائل‭ ‬لمستقبل‭ ‬توتنهام‭ ‬ماديسون‭ ‬بتجاهل‭ ‬رغبات‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬بالتعاقد‭ ‬معه‭ ‬عندما‭ ‬غادر‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭.‬

لاحقا،‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬ملهمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ماديسون‭ ‬ومدربه،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬الأداء‭ ‬المثالي‭ ‬لصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬محافظاً‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين‭.‬

أفصح‭ ‬ماديسون‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬تشلسي‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عودة‭ ‬للأخير‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عما‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬مدربه‭ ‬الأسترالي‭ ‬‮«‬قال‭: +‬جيمس،‭ ‬سواء‭ ‬قررت‭ ‬المجيء‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فسوف‭ ‬ترى‭ ‬فريقا‭ ‬مختلفا‭ ‬تماما‭ ‬لتوتنهام‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أحببت‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬بها‭ ‬ذلك‭. ‬وهذا‭ ‬ترك‭ ‬ذلك‭ ‬الجزء‭ ‬في‭ ‬ذهني‭ ‬حيث‭ ‬فكرت،‭ ‬نعم،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أذهب‭ ‬وأعمل‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‮»‬‭.‬

أرسنال‭ ‬جاهز‭ ‬لاختبار‭ ‬نيوكاسل

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬يلهث‭ ‬أرسنال‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬سيكون‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بمثابة‭ ‬إعلان‭ ‬مهم‭ ‬لنوايا‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭.‬

ألقي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاء‭ ‬قراره‭ ‬بإجراء‭ ‬ستة‭ ‬تغييرات‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬خلال‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1‭-‬3‭ ‬الأربعاء‭.‬

لكن‭ ‬جماهير‭ ‬آرسنال‭ ‬ستنسى‭ ‬هذه‭ ‬السقطة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عاد‭ ‬فريقها‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬توتنهام،‭ ‬من‭ ‬تاينيسايد‭ ‬بانتصار‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياته‭ ‬بعدما‭ ‬جرّد‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

قال‭ ‬الإيطالي‭ ‬جورجينيو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬تُقام‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لأنها‭ ‬فرصة‭ ‬لتغيير‭ ‬الأمور‭. ‬يمكننا‭ ‬الذهاب‭ ‬ومحاولة‭ ‬وضع‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتعلمه‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬الصعبة‭ (‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭) ‬هو‭ ‬مدى‭ ‬حاجتنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التالية،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬ستلعب‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى،‭ ‬فلن‭ ‬تفوز‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬ويستضيف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬بورنموث‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭.‬

ويأمل‭ ‬سيتي‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬محليين‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ويونايتد‭ ‬وفوز‭ ‬قاري‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭. ‬ويحلّ‭ ‬ليفربول‭ ‬الرابع‭ (‬23‭ ‬نقطة‭) ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭) ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬الأحد‭.‬


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