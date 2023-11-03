الأهلي المصري يبحث عن ضالته الهجومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشفت‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬معاناة‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬وغياب‭ ‬الفعالية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وخصوصا‭ ‬قلب‭ ‬المهاجم‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬وترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواضع‭ ‬مستوى‭ ‬وافده‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬أنتوني‭ ‬موديست‭.‬

سجل‭ ‬الأهلي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬ودعها‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬فيها‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بينها‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬أهدافه‭ ‬الثلاثة‭ (‬2-2‭ ‬ذهابا‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬و1‭-‬1‭ ‬إيابا‭

‬في‭ ‬القاهرة‭.‬





‮«‬محاسبة‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‮»‬‭ ‬

ظن‭ ‬الأهلي‭ ‬أنه‭ ‬وجد‭ ‬ضالته‭ ‬في‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬أنتوني‭ ‬موديست‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬عقب‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر،‭ ‬لكنه‭ ‬خيب‭ ‬الآمال‭ ‬بظهوره‭ ‬المتواضع‭ ‬فارتفعت‭ ‬أصوات‭ ‬الجماهير‭ ‬وحتى‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬الأهلي‭ ‬باتت‭ ‬تضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رحيله،‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتطرّق‭ ‬مدير‭ ‬الكرة‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الأهلي‭ ‬سيد‭ ‬عبد‭ ‬الحفيظ‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الانكسار‭ ‬التي‭ ‬يمرّ‭ ‬فيها‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬‮«‬إهدار‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تجهيز‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬موديست‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بديلاً‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬ماميلودي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الأهلي‭ ‬يهدر‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬موديست‭. ‬مرّت‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬سواءً‭ ‬قاريًا‭ ‬أو‭ ‬محليًا،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬جديد‭.. ‬حتى‭ ‬تحليل‭ ‬أداء‭ ‬موديست‭ ‬يعتبر‭ ‬تضييعًا‭ ‬للوقت‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬موديست‭ ‬لاعبًا‭ ‬جيدًا،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬لاعبًا‭ ‬مناسبًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

فتحت‭ ‬تصريحات‭ ‬عبد‭ ‬الحفيظ‭ ‬بشأن‭ ‬موديست‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬ولاعبيه‭ ‬السابقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بحث‭ ‬النادي‭ ‬ولجنة‭ ‬التعاقدات‭ ‬طيلة‭ ‬10‭ ‬مواسم‭ ‬عن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬يعوض‭ ‬اعتزال‭ ‬مهاجميه‭ ‬المتألقين‭ ‬السابقين‭ ‬أمثال‭ ‬عماد‭ ‬متعب‭ ‬أو‭ ‬الدولي‭ ‬الأنغولي‭ ‬أمادو‭ ‬فلافيو‭.‬

تعاقد‭ ‬الأهلي‭ ‬طيلة‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬مهاجما‭ ‬أجنبيا‭ ‬ومصريا،‭ ‬كلفوا‭ ‬خزينة‭ ‬النادي‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بخلاف‭ ‬رواتبهم‭ ‬السنوية‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬ضالته‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬للبقاء‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لمواسم‭ ‬عدة‭.‬

بعضهم‭ ‬رحل‭ ‬مجانا‭ ‬وآخرون‭ ‬رحلوا‭ ‬بمقابل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم،‭ ‬وآخر‭ ‬هرب‭ ‬ولم‭ ‬يعد،‭ ‬وبعضهم‭ ‬رحل‭ ‬لعدم‭ ‬القناعة‭ ‬بهم‭ ‬فنيا‭ ‬مثل‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬والتر‭ ‬بواليا‭ ‬والغاني‭ ‬جون‭ ‬أنطوى‭ ‬وحسام‭ ‬حسن‭ ‬وشادي‭ ‬حسين،‭ ‬أو‭ ‬لخلاف‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬السنغالي‭ ‬اليو‭ ‬بادجي‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭.‬

وسخر‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬مجدي‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬من‭ ‬موديست‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الأهلي‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ +‬دومينو‭+ ‬وليس‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مهاجم‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الأهلي‭ ‬يمثل‭ ‬فارقاً،‭ ‬واللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحاسب‭ ‬بسبب‭ ‬اختياراتها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬موديست‭ ‬صفقة‭ ‬بومبا‭. ‬ظهر‭ ‬لاعبا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفيديوهات،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تجدها‭ ‬فيديوهات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي‭ ‬والفراعنة‭ ‬سابقا‭ ‬أحمد‭ ‬شوبير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬موديست‭ ‬محكوم‭ ‬عليها‭ ‬بعدم‭ ‬النجاح،‭ ‬لن‭ ‬يتأقلم‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬صفقة‭ ‬غير‭ ‬ناجحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬إذاعية‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬موديست،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬لديه‭ ‬أمل‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الزمالك‭ ‬السابق‭ ‬خالد‭ ‬الغندور‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاهلي‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬فرنسي‭ ‬معتزل‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدليل‭ ‬الحالة‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬غير‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬يظهر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬





أرق‭ ‬جماهيري‭ ‬

تحولت‭ ‬مسألة‭ ‬تعاقد‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬تؤرق‭ ‬إدارته‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬وجماهيره‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬هدافه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬تعقيد‭ ‬المشكلة،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬الرهان‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬وصاحب‭ ‬الأهداف‭ ‬المؤثرة‭ ‬إفريقياً‭ ‬ومحلياً‭.‬

وارتبط‭ ‬اسم‭ ‬الأهلي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬فعاد‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬بشيكتاش‭ ‬التركي‭ ‬الدولي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جاكسون‭ ‬موليكا‭ ‬الذي‭ ‬ارتبط‭ ‬اسمه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بالأهلي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات،‭ ‬ولكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬فشلت‭ ‬كالعادة‭ ‬بسبب‭ ‬مغالاة‭ ‬ناديه‭ ‬في‭ ‬المطالب‭ ‬المادية،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬غوستافو‭ ‬سوزا‭ ‬نجم‭ ‬تشونبوك‭ ‬هيونداي‭ ‬موتورز‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭.‬

وحاول‭ ‬الأهلي‭ ‬ضم‭ ‬المهاجم‭ ‬الغاني‭ ‬لنادي‭ ‬ريو‭ ‬آفي‭ ‬البرتغالي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬يعقوبو،‭ ‬لكن‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬للاعب‭ ‬والاشتباه‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬إصابة‭ ‬مزمنة‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الحسم‭ ‬رسميا،‭ ‬فازداد‭ ‬الضغط‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وهو‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬7‭ ‬بطولات‭ ‬محلية‭ ‬وقارية‭ ‬وعالمية،‭ ‬خسر‭ ‬منها‭ ‬اثنتين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هما‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقية‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائري،‭ ‬ودوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ماميلودى‭ ‬صندوانز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬



