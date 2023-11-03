Saturday, 04 November 2023 02:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يعزز الصدارة والاتحاد يواصل النزيف

11/3/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عزز‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬2‭/ ‬صفر‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬تعادل‭ ‬الطائي‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭/‬3‭. ‬

وأنهى‭ ‬الهلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحزره‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬أضاف‭ ‬الهلال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬

الفائز‭ ‬مؤخرا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬النصر،‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الفتح‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭. ‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬تعادل‭ ‬الطائي‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭/‬3،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الطائي‭ ‬اينزة‭ ‬روكو‭ ‬وراكان‭ ‬العنزي‭ ‬وبيرنارد‭ ‬مينساه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬21‭ ‬و24‭ ‬و29،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬الفيحاء‭ ‬أنتوني‭ ‬نواكايامي‭ ‬وهنري‭ ‬أونيكورو‭ ‬وفاشيون‭ ‬ساكالا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬15‭ ‬و67‭ ‬70‭.‬

ورفع‭ ‬الطائي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬الفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭. ‬

وعمق‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬جراح‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬إلغاء‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬وهدفا‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭.‬

ولم‭ ‬يستفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وتلقى‭ ‬هدفا‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬كارلوس‭ ‬جونيور‭.‬

وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬عندما‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدا‭ ‬أفضل‭ ‬حالا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬رومارينيو‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬قرب‭ ‬النهاية‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

وبهذا‭ ‬يغيب‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمباراة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬بينما‭ ‬يصل‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬15‭.‬


MENAFN03112023000055011008ID1107369869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث