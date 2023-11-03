الهلال يعزز الصدارة والاتحاد يواصل النزيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عزز‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬2‭/ ‬صفر‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬تعادل‭ ‬الطائي‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭/‬3‭. ‬

وأنهى‭ ‬الهلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحزره‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬أضاف‭ ‬الهلال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬

الفائز‭ ‬مؤخرا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬النصر،‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الفتح‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭. ‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬تعادل‭ ‬الطائي‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭/‬3،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الطائي‭ ‬اينزة‭ ‬روكو‭ ‬وراكان‭ ‬العنزي‭ ‬وبيرنارد‭ ‬مينساه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬21‭ ‬و24‭ ‬و29،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬الفيحاء‭ ‬أنتوني‭ ‬نواكايامي‭ ‬وهنري‭ ‬أونيكورو‭ ‬وفاشيون‭ ‬ساكالا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬15‭ ‬و67‭ ‬70‭.‬

ورفع‭ ‬الطائي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬الفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭. ‬

وعمق‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬جراح‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬إلغاء‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬وهدفا‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭.‬

ولم‭ ‬يستفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وتلقى‭ ‬هدفا‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬كارلوس‭ ‬جونيور‭.‬

وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬عندما‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدا‭ ‬أفضل‭ ‬حالا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬رومارينيو‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬قرب‭ ‬النهاية‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬ألغاه‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

وبهذا‭ ‬يغيب‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمباراة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬بينما‭ ‬يصل‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬15‭.‬



