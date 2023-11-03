الهلال يعزز الصدارة والاتحاد يواصل النزيف

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (د ب أ): عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الفتح 2/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل الطائي مع الفيحاء 3/3.
وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحزره ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، أضاف الهلال الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري،
الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في آسيا، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط أمام النصر، فيما توقف رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، تعادل الطائي مع الفيحاء 3/3، وسجل أهداف الطائي اينزة روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق 21 و24 و29، فيما سجل أهداف الفيحاء أنتوني نواكايامي وهنري أونيكورو وفاشيون ساكالا في الدقائق 15 و67 70.
ورفع الطائي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر كما رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.
وعمق فريق الشباب جراح ضيفه الاتحاد بعدما تغلب على حامل اللقب 1-صفر، وشهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء لصاحب الضيافة وهدفا للفريق الضيف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ولم يستفد الاتحاد من سيطرته على الكرة أغلب فترات الشوط الأول وتلقى هدفا مبكرا من توقيع كارلوس جونيور.
وفي الدقائق الأخيرة، بدا أن الشباب سيحصل على فرصة لمضاعفة النتيجة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يانيك كاراسكو، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ورغم أن الاتحاد بدا أفضل حالا في الشوط الثاني، فإنه لم يتمكن من تعديل النتيجة رغم أن رومارينيو هز الشباك قرب النهاية لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وبهذا يغيب الفوز عن الاتحاد للمباراة الخامسة على التوالي ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 12 مباراة، بفارق 11 نقطة خلف الهلال المتصدر، بينما يصل الشباب إلى النقطة 15.
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