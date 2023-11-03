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اسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في غزة

11/3/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سقط العشرات بين شهيد وجريح ، جراء قصف مدرسة أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي شمالي غزة.
وبينت مصادر انه بحصيلة أولية ، وصل نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح الى المستشفى الاندونيسي.

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