وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يعقدون غدا اجتماعا تنسيقيا بشأن غزة

وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يعقدون غدا اجتماعا تنسيقيا بشأن غزة
التاريخ
11/3/2023 7:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون يوم غد السبت، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.
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