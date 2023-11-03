فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية، غدا السبت، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 2:30 عصراً، سيشمل مناطق: الكفرين والمغطس وسد الكفرين وجزء من منطقة الجوفة ومدرسة الدرك.
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