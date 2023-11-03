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فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

11/3/2023 7:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية، غدا السبت، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 2:30 عصراً، سيشمل مناطق: الكفرين والمغطس وسد الكفرين وجزء من منطقة الجوفة ومدرسة الدرك.

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