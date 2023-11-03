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الصحة العالمية تعرب عن صدمتها من قصف إسرائيل سيارات إسعاف

11/3/2023 7:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن صدمته الشديدة؛ بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على سيارات إسعاف كانت تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.
ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات .

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