الصحة العالمية تعرب عن صدمتها من قصف إسرائيل سيارات إسعاف

الصحة العالمية تعرب عن صدمتها من قصف إسرائيل سيارات إسعاف
التاريخ
11/3/2023 7:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن صدمته الشديدة؛ بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على سيارات إسعاف كانت تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.
ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات .
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