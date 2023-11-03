الأونروا: علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير وكالة الأونروا في قطاع غزة توماس وايت، اليوم الجمعة، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية فلسطينيين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع، مشيرا لاستشهاد 38 شخصا هناك.
وقال المسؤول الأممي إنه جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى مؤسسات تابعة لوكالة "أونروا" وأهمها المدارس.
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