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الأونروا: علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية الفلسطينيين

11/3/2023 7:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير وكالة الأونروا في قطاع غزة توماس وايت، اليوم الجمعة، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية فلسطينيين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع، مشيرا لاستشهاد 38 شخصا هناك.
وقال المسؤول الأممي إنه جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى مؤسسات تابعة لوكالة "أونروا" وأهمها المدارس.

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