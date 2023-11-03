تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت
التاريخ
11/3/2023 7:14:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة .
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