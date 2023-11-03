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تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

11/3/2023 7:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة .

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