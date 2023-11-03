المقاومة تفجر مفاجأة مدوية حول خسائر العدوّ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ضابط عملياتي في سرايا القدس إن الاحتلال الاسرائيلي لا يُعلن عدد القتلى الحقيقي في معركة غزة، مؤكدا أن حجم الخسائر في صفوف العدوّ كبير، خاصة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.
وأضاف الضابط في تصريح عبر قناة سرايا القدس أن السرايا لديها تنسيق ميداني وعملياتي مع كتائب القسام، مشيرا إلى أن المقاومة تواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم.
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