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المقاومة تفجر مفاجأة مدوية حول خسائر العدوّ

11/3/2023 7:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ضابط عملياتي في سرايا القدس إن الاحتلال الاسرائيلي لا يُعلن عدد القتلى الحقيقي في معركة غزة، مؤكدا أن حجم الخسائر في صفوف العدوّ كبير، خاصة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.
وأضاف الضابط في تصريح عبر قناة سرايا القدس أن السرايا لديها تنسيق ميداني وعملياتي مع كتائب القسام، مشيرا إلى أن المقاومة تواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم.

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