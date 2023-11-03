حماس ترد على مزاعم الإحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو حركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق إن ادعاءات الاحتلال بوجود مقاتلين في سيارات الاسعاف التي استهدفها، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف الرشق أن ادعاءات الاحتلال أكاذيب جديدة تضاف لسلسلة أكاذيبه ورواياته المستمرة للتنصل من المسؤولية عن جرائمه، مشيراً إلى أنه لم يسند مزاعمه بأية أدلة تسندها.
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