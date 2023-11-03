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حماس ترد على مزاعم الإحتلال

11/3/2023 7:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو حركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق إن ادعاءات الاحتلال بوجود مقاتلين في سيارات الاسعاف التي استهدفها، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف الرشق أن ادعاءات الاحتلال أكاذيب جديدة تضاف لسلسلة أكاذيبه ورواياته المستمرة للتنصل من المسؤولية عن جرائمه، مشيراً إلى أنه لم يسند مزاعمه بأية أدلة تسندها.

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