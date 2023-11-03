أمل منتظر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬فالنسخة‭ ‬القطرية‭ ‬مثالية؛‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تتفوق‭ ‬عليها‭ ‬نسختا‭ (‬2026‭) ‬أو‭ (‬2030‭) ‬المقبلتان،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ (‬2034‭) ‬فإن‭ (‬الإبهار‭) ‬ينتظره‭ ‬الجميع؛‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يمد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أعمارنا‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬لنرى‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الزملاء‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ (‬الأعظم‭)‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقدم‭ ‬السعودي‭ ‬وكونه‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬رؤية‭ (‬2030‭) ‬بأربع‭ ‬سنوات‭.‬





} ‭ ‬ولأن‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ (‬2030‭) ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ (‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمغرب‭) ‬إقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬منها‭ ‬في‭ (‬الأرجنتين‭ ‬والأورجواي‭ ‬وبارغواي‭) ‬بمناسبة‭ ‬مئوية‭ ‬انطلاقة‭ ‬المونديال‭ (‬1934‭)‬؛‭ ‬فإن‭ ‬الأمل‭ ‬يحذونا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬ننال‭ ‬فرصة‭ ‬تنظيم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬ودور‭ ‬32‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ (‬2034‭).‬





} ‭ ‬هذا‭ ‬الأمل‭ ‬نتمناه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الود‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬المملكتين‭ ‬والذي‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬والحظوة‭ ‬التي‭ ‬تكنها‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬للبحرين،‭ ‬ونتمنى‭ ‬لها‭ ‬دائما‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار؛‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬الأشقاء‭ ‬سيبخلون‭ ‬علينا‭ ‬بجزء‭ ‬ولو‭ ‬يسير‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭!‬





} ‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬مهيئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الطفرة‭ ‬الفندقية‭ ‬الحالية‭ ‬واللاحقة،‭ ‬والمدينة‭ ‬الرياضية‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬الصخير؛‭ ‬وتتضمن‭ ‬ملعبًا‭ ‬كبيرا‭ ‬يسع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ (‬60‭) ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬وملاعب‭ ‬تدريب‭ ‬مساندة،‭ ‬وسيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬قبل‭ ‬مونديال‭ (‬2034‭)‬؛‭ ‬متى‭ ‬نفذ‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المأمول‭ (‬2025‭)‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نقلة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياحية‭ ‬متوقعة‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬