عن الغباء وحلم الثراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬أعجب‭ ‬حكاية‭ ‬السفه‭ ‬الهاتفي‭ ‬مناشدة‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬تواجه‭ ‬مأزقاً‭ ‬مالياً،‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬إجرائها‭ ‬مكالمات‭ ‬هاتفية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬واحد،‭ ‬تدعو‭ ‬فيها‭ ‬ذوي‭ ‬القلوب‭ ‬الرحيمة‭ ‬إخراجها‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الورطة،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تعرضها‭ ‬للجرجرة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬مناشدتها‭ ‬تلك‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬طرحته‭ ‬شبكة‭ ‬تستقبل‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية،‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭!! ‬ومعلوم‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬تلك‭ ‬المكالمات‭ ‬تكون‭ ‬باهظة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬بين‭ ‬القناة‭ ‬المعنية‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات‭.‬

وكنت‭ ‬اعتزم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استجاب‭ ‬القراء‭ ‬للمناشدة‭ ‬أن‭ ‬أطوف‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬ماداً‭ ‬يدي‭: ‬لله‭ ‬يا‭ ‬محسنين‭.. ‬العيال‭ ‬يريدون‭ ‬قضاء‭ ‬الإجازة‭ ‬في‭ ‬الريفيرا‭ ‬الإيطالية‭ ‬وتنقصني‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬الرحلة‭ ‬فقط‭ ‬أربعون‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭!!

‬وقد‭ ‬يتشجع‭ ‬غيري‭ ‬فيطلب‭ ‬صدقة‭ ‬لإرسال‭ ‬ابنه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الماجستير‭ ‬من‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬تدريس‭ ‬العلوم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية،‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬زوجته‭ ‬إلى‭ ‬الكوافير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬للاستعداد‭ ‬لزواج‭ ‬أختها‭.‬

أنا‭ ‬لا‭ ‬أتهكم‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المرأة،‭ ‬لأنني‭ ‬مثلها‭ ‬أحلم‭ ‬بالثراء،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنني‭ ‬أعرف‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬قط‭ ‬أمامي‭ ‬لتكوين‭ ‬ثروة‭ ‬بالحلال‭ ‬أو‭ ‬الحرام،‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أحرم‭ ‬نفسي‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الحلم،‭ ‬نعم،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬غنياً‭ ‬بالحلال‭ ‬لأنني‭ ‬موظف‭ ‬أتقاضى‭ ‬أجراً‭ ‬معلوماً،‭ ‬وإذا‭ ‬مات‭ ‬جميع‭ ‬أقاربي‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬واحدة‭ ‬وأوصوا‭ ‬بأموالهم‭ ‬لي‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يجعلني‭ ‬غنياً‭.. ‬ولن‭ ‬أصبح‭ ‬غنياً‭ ‬بالحرام‭ ‬لأنني‭ ‬لست‭ ‬حرامياً‭ ‬ولن‭ ‬أكون‭.. ‬طيب،‭ ‬قد‭ ‬يقول‭ ‬قائل‭: ‬وماذا‭ ‬عن‭ ‬اختلاس‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬شرعة‭ ‬العرب،‭ ‬أمراً‭ ‬مباحاً‭ ‬يتدثر‭ ‬أحياناً‭ ‬بالعمولات،‭ ‬وأحياناً‭ ‬أخرى‭ ‬بالهدايا؟‭ ‬هذا‭ ‬أيضاً‭ ‬غير‭ ‬وارد‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أعمل‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬تتطلب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الإنفاق‭ ‬أو‭ ‬المناقصات‭: ‬مدرس‭ ‬ثم‭ ‬مخرج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬ثم‭ ‬مترجم‭ ‬ثم‭ ‬صحفي‭.‬

هذه‭ ‬وظائف‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬أتعس‭ ‬من‭ ‬الأخرى‭! ‬وكثيرون‭ ‬يحسدون‭ ‬من‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬ويحسبون‭ ‬الإعلاميين‭ ‬نجوماً‭!! ‬فهل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬نجماً؟‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬نجم‭ ‬أسود؟‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬نجم‭ ‬أسود‭ ‬ألا‭ ‬يعد‭ ‬ذلك‭ ‬فألاً‭ ‬سيئاً؟‭ ‬وهب‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬يصنع‭ ‬من‭ ‬الصحفي‭ ‬نجما،‭ ‬فماذا‭ ‬أفعل‭ ‬وجريدة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تستعر‭ ‬من‭ ‬شكلي‭ ‬وتضع‭ ‬قرين‭ ‬مقالاتي‭ ‬صورة‭ ‬معدلة‭ ‬جينيا‭/ ‬وراثيا،‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬أن‭ ‬زرت‭ ‬البحرين‭ ‬وأرضى‭ ‬أحدهم‭ ‬غروري‭ ‬بالتعرف‭ ‬عليّ‭ ‬وإلقاء‭ ‬التحية‭ ‬علي،‭ ‬ولكن‭ ‬وبالمقابل‭ ‬حدث‭ ‬كثيرا‭ ‬أن‭ ‬موظف‭ ‬جوازات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬المنامة‭ ‬قرأ‭ ‬اسمي‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬ثم‭ ‬تساءل‭: ‬أنت‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬صاحب‭ ‬الزاوية‭ ‬الغائمة،‭ ‬فأقول‭ ‬‮«‬نعم‮»‬،‭ ‬وأنا‭ ‬مسرور،‭ ‬فتأتي‭ ‬الصفعة‭: ‬إما‭ ‬جوازك‭ ‬هذا‭ ‬مزور‭ ‬أو‭ ‬الجريدة‭ ‬تنشر‭ ‬صورة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬شاب‭ ‬مع‭ ‬مقالاتك‭.‬

وكتبت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬السعودية،‭ ‬وكانت‭ ‬لا‭ ‬تنشر‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬يكتبون‭ ‬فيها‭ ‬تفادياً‭ ‬ – كما‭ ‬استنتجت‭ -‬لنشر‭ ‬صورتي،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أنه‭ ‬خير‭ ‬للقراء‭ ‬أن‭ ‬يقرأوا‭ ‬لأبي‭ ‬الجعافر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يروه،‭ ‬طيب‭ ‬ماذا‭ ‬أفعل؟‭

‬هل‭ ‬أدور‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وأقول‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يلاقيني‭: ‬أنا‭ ‬جعفر‭ ‬بن‭ ‬عباس‭ ‬بن‭ ‬شداد‭ ‬العبسي‭ ‬صاحب‭ ‬الزاوية‭ ‬الغائمة‭ ‬والمنفرجة‭ ‬والحادة‭ ‬والمعكوسة؟‭

‬يعني‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬افترضنا‭ ‬أن‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬يعرفون‭ ‬اسمي‭ ‬فليس‭ ‬وارداً‭ ‬أن‭ ‬أستثمر‭ ‬تلك‭ ‬المعرفة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سندويتش‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬سيتعرف‭ ‬على‭ ‬‮«‬خلقتي‮»‬‭!!‬

والشاهد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سلف‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬عدوى‭ ‬الإنفاق‭ ‬التفاخري‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬حكوماتنا‭ ‬إلينا‭ ‬فبتنا‭ ‬لا‭ ‬نميز‭ ‬الخبيث‭ ‬من‭ ‬الطيب،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬غايات‭ ‬سخيفة،‭ ‬وقد‭ ‬اعترفت‭ ‬بأنني‭ ‬أحلم‭ ‬بالثراء‭ ‬ولكنني‭ ‬أعترف‭ ‬أيضاً‭ ‬بأنني‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أحلم‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬أكل‭ ‬الدجاج‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متتاليةـ‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عندي‭ ‬سيارة‭ ‬تسير‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬خارجية‭ ‬بشرية،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أتعرَّف‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬نكهات‭ ‬للآيسكريم‭! ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عندي‭ ‬تلفزيون‭ ‬ملون‭ ‬أبصق‭ ‬عليه‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭!‬