في الأمطار.. تحية للجهود الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كالعادة‭ ‬كشفت‭ ‬كمية‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬هطلت‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬بعض‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬الاستعدادات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بتصريف‭ ‬المياه،‭ ‬ونقاط‭ ‬تجمع‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬والجاهزية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتطلع‭ ‬إليها‭ ‬الجميع‭.‬

وكالعادة‭ ‬تناقل‭ ‬الناس‭ ‬صورا‭ ‬وفيديوهات‭ ‬لدخول‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المنازل،‭ ‬وغلق‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع،‭ ‬وانسداد‭ ‬نفق‭ ‬بوري،‭ ‬وغرق‭ ‬بعض‭ ‬السيارات‭ ‬والمركبات،‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬‮«‬التذمر‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬سارعت‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وتحملت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬وينشر،‭ ‬وقامت‭ ‬بواجباتها‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬تحت‭ ‬زخات‭ ‬المطر،‭ ‬وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬وشهدنا‭ ‬تعاونا‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وإدارة‭ ‬المرور،‭ ‬بجانب‭ ‬تعاون‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

هناك‭ ‬ظواهر‭ ‬طبيعية‭ ‬كونية،‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬تجنب‭ ‬تداعياتها‭ ‬بالكامل،‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬وخطط‭ ‬التوقعات‭.. ‬لا‭ ‬أمريكا‭ ‬ولا‭ ‬اليابان،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬والتكنولوجيا‭.. ‬ويبقى‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬والتداعيات،‭ ‬وحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬مع‭ ‬القيام‭ ‬بتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والجهود‭.‬

لا‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نمارس‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬جلد‭ ‬الذات‮»‬‭ ‬على‭ ‬الآخرين،‭ ‬واللوم‭ ‬والعتاب،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار،‭ ‬ولكننا‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استعداداتنا‭ ‬كاملة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬والإشارة‭ ‬إليه‭ ‬بشأن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المسبقة‭ ‬والاجتماعات‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭.‬

في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬عقد‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للشمالية‭ ‬اجتماعا‭ ‬تنسيقيا‭ ‬للاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالجنوبية‭ ‬أعلن‭ ‬حصر‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ثالثة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬هو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمحرق‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أعلنا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬بجانب‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬قيامها‭ ‬بأعمال‭ ‬صيانة‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬بوري‭.. ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتصريحات،‭ ‬ولكن‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬وقعت‭ ‬بعض‭ ‬الآثار‭ ‬والأضرار‭.‬

موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬بدايته،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موسم‭ ‬خير‭ ‬وعطاء،‭ ‬وأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬للجميع‭.. ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الالتزام،‭ ‬وعدم‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭.. ‬تحية‭ ‬للجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬وكفاءة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭. ‬