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مواطن يهودي يطالب سكان أكبر حي في مدينة طنجة المغربية بمغادرة أرض والده

11/3/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬بنكيران‭ ‬أو‭ ‬‮«‬حومة‭ ‬الشوك‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بمدينة‭ ‬طنجة‭ ‬المغربية،‭ ‬عقب‭ ‬استدعاء‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬المهددة‭ ‬بالزوال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مطالبة‭ ‬مواطن‭ ‬يهودي‭ ‬بأرض‭ ‬والده‭ ‬بعد‭ ‬50‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬مغادرته‭ ‬المغرب‭.‬

وتعود‭ ‬حيثيات‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬عقارية‭ ‬مملوكة‭ ‬لمواطن‭ ‬يهودي‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬استعجالية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬طنجة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإفراغ‭ ‬سكنة‭ ‬أكبر‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬بالمدينة‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬زنقة‭ ‬20‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬تعود‭ ‬لرجل‭ ‬يهودي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يزعم‭ ‬أن‭ ‬القطعة‭ ‬الأرضية‭ ‬البالغة‭ ‬مساحتها‭ ‬14‭ ‬هكتارا‭ ‬ضمن‭ ‬ملكيته‭. ‬وتقطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬أسرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬سنة،‭ ‬وأعربوا‭ ‬خلال‭ ‬الوقفة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬ملكيتهم‭ ‬هذه‭ ‬المنازل‭.
‬وأجلت‭ ‬ابتدائية‭ ‬طنجة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬لاستكمال‭ ‬باقي‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وسط‭ ‬احتجاجات‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المقابلة‭ ‬لبناية‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية،‭ ‬إذ‭ ‬صدح‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الساكنة‭ ‬المتضررين‭ ‬بالشعارات‭ ‬المحتجة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الحال،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصمت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬تكاثر‭ ‬وبناء‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬حينه‭.‬

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