مواطن يهودي يطالب سكان أكبر حي في مدينة طنجة المغربية بمغادرة أرض والده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬حيثيات‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬عقارية‭ ‬مملوكة‭ ‬لمواطن‭ ‬يهودي‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬استعجالية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬طنجة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإفراغ‭ ‬سكنة‭ ‬أكبر‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬بالمدينة‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬زنقة‭ ‬20‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬تعود‭ ‬لرجل‭ ‬يهودي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يزعم‭ ‬أن‭ ‬القطعة‭ ‬الأرضية‭ ‬البالغة‭ ‬مساحتها‭ ‬14‭ ‬هكتارا‭ ‬ضمن‭ ‬ملكيته‭. ‬وتقطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬أسرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬سنة،‭ ‬وأعربوا‭ ‬خلال‭ ‬الوقفة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬ملكيتهم‭ ‬هذه‭ ‬المنازل‭.

‬وأجلت‭ ‬ابتدائية‭ ‬طنجة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬لاستكمال‭ ‬باقي‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وسط‭ ‬احتجاجات‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المقابلة‭ ‬لبناية‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية،‭ ‬إذ‭ ‬صدح‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الساكنة‭ ‬المتضررين‭ ‬بالشعارات‭ ‬المحتجة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الحال،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصمت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬تكاثر‭ ‬وبناء‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬حينه‭.‬