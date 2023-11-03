مواطن يهودي يطالب سكان أكبر حي في مدينة طنجة المغربية بمغادرة أرض والده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم عدد من سكان حي بنكيران أو «حومة الشوك» الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة المغربية، عقب استدعاء أصحاب المنازل المهددة بالزوال في ظل مطالبة مواطن يهودي بأرض والده بعد 50 سنة من مغادرته المغرب.
وتعود حيثيات القضية إلى قيام شركة عقارية مملوكة لمواطن يهودي برفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية في طنجة للمطالبة بإفراغ سكنة أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة. وبحسب ما نقله موقع «زنقة 20» فإن الدعوى القضائية تعود لرجل يهودي مقيم في إسبانيا يزعم أن القطعة الأرضية البالغة مساحتها 14 هكتارا ضمن ملكيته. وتقطن في هذا الحي حوالي 800 أسرة منذ ما يزيد على 70 سنة، وأعربوا خلال الوقفة الاحتجاجية عن غضبهم مؤكدين أنهم يمتلكون جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم هذه المنازل.
وأجلت ابتدائية طنجة النظر في الملف إلى 8 نوفمبر 2023، لاستكمال باقي الإجراءات، وسط احتجاجات عارمة في الساحة المقابلة لبناية المحكمة الابتدائية، إذ صدح العشرات من الساكنة المتضررين بالشعارات المحتجة على ما وصل إليه الحال، وخاصة فيما يتعلق بصمت السلطات عن تكاثر وبناء كل هذا العدد الضخم من المنازل دون أن تتدخل الجهات المعنية في حينه.
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