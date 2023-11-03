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العاصفة سياران تودي بحياة12 شخصاً وتعطّل النقل في أوروبا

11/3/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العاصفة‭ ‬سياران‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬قتيلاً‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬أوكراني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭. ‬كما‭ ‬تسبّبت‭ ‬العاصفة‭ ‬في‭ ‬اضطرابات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إغلاق‭ ‬موانئ‭ ‬وإلغاء‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭. ‬وأدّت‭ ‬العاصفة،‭ ‬التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬باتجاه‭ ‬الشرق‭ ‬بعدما‭ ‬ضربت‭ ‬ساحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬توسكانا‭ ‬شمال‭ ‬وسط‭ ‬إيطاليا،‭ ‬حيث‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬قياسية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭. ‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬توسكانا‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬يوجيني‭ ‬جياني‭: ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬توسكانا‭ ‬يحمل‭ ‬اسماً‭ ‬وهو‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬فلورنسا،‭ ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬ماريو‭ ‬نارديلا‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬حرج‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬وصول‭ ‬نهر‭ ‬أرنو‭ ‬إلى‭ ‬ذروة‭ ‬فيضانه‭ ‬الجمعة‭ ‬عند‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭. ‬ويعدّ‭ ‬سقوط‭ ‬الأشجار‭ ‬نتيجة‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الحوادث‭ ‬القاتلة‭. ‬وسقطت‭ ‬ضحيّتان‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬واثنتان‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدريد،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬هولندا‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬غنت‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬توفي‭ ‬طفل‭ ‬أوكراني‭ ‬وقُتلت‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عاماً،‭ ‬كما‭ ‬أصيبت‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭. ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭ ‬بإصابة‭ ‬47‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أدت‭ ‬العاصفة‭ ‬سياران‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬حركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فلاندر‭. ‬

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