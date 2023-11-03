العاصفة سياران تودي بحياة12 شخصاً وتعطّل النقل في أوروبا

العاصفة سياران تودي بحياة12 شخصاً وتعطّل النقل في أوروبا
التاريخ
11/3/2023 7:12:13 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة سياران التي ضربت أوروبا إلى 12 قتيلاً أمس الجمعة، بينهم طفل أوكراني يبلغ من العمر خمس سنوات لقي حتفه في بلجيكا. كما تسبّبت العاصفة في اضطرابات كبيرة في ظل إغلاق موانئ وإلغاء رحلات جوية. وأدّت العاصفة، التي تحوّلت باتجاه الشرق بعدما ضربت ساحل المحيط الأطلسي، إلى مقتل خمسة أشخاص في توسكانا شمال وسط إيطاليا، حيث تسبّبت في هطول أمطار قياسية، وفقاً للسلطات المحلية. وقال حاكم توسكانا حيث أعلنت حالة الطوارئ يوجيني جياني: «ما حصل الليلة الماضية في توسكانا يحمل اسماً وهو التغيّر المناخي». وفي فلورنسا، حذّر رئيس البلدية ماريو نارديلا ليل الخميس الجمعة عبر منصة «إكس» من أنّ «الوضع حرج»، مع توقع وصول نهر أرنو إلى ذروة فيضانه الجمعة عند منتصف النهار. ويعدّ سقوط الأشجار نتيجة هبوب الرياح العاتية السبب الأساسي في معظم الحوادث القاتلة. وسقطت ضحيّتان في بلجيكا واثنتان في فرنسا، وواحدة في وسط مدريد، وأخرى في ألمانيا، وواحدة في هولندا. وفي مدينة غنت في بلجيكا، توفي طفل أوكراني وقُتلت امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً، كما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 31 عاماً بجروح خطرة. كما أفادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بإصابة 47 شخصاً في فرنسا. من ناحية أخرى، أدت العاصفة سياران إلى تعطيل حركة السكك الحديدية في بلجيكا، وخصوصاً في منطقة فلاندر.
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