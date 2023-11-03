إغلاق المدارس في العاصمة الهندية بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء

إغلاق المدارس في العاصمة الهندية بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء
التاريخ
11/3/2023 7:12:13 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أُغلقت المدارس في العاصمة الهندية أمس الجمعة بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء الذي ظهر من خلال ضباب أصفر سام. وبحسب شركة قياس جودة الهواء السويسرية «آي كيو ار»، أتى مستوى جزيئات «بي ام 2.5» التي تتّسم بخطورة كبيرة أعلى بـ35 مرة من الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية. وكان رئيس حكومة نيودلهي أرفيند كيجريوال قد أعلن مساء الخميس أن كل المدارس الابتدائية ستغلق في العاصمة لمدة يومين على الأقلّ. وقال عبر شبكة «اكس» (تويتر سابقاً): «في ضوء ارتفاع مستويات التلوث، ستُغلق مختلف المدارس الابتدائية الرسمية والخاصة في نيودلهي خلال اليومين المقبلين». وتُصنّف نيودلهي، وهي إحدى أكبر المدن في العالم، باستمرار من بين أكثر المدن تلوثاً. وينتشر في المدينة التي تضم 30 مليون نسمة ضباب سامّ تغذيه عمليات الحرق المرتبطة بالزراعة والانبعاثات الصناعية وتلك المتأتية من قطاع النقل. وتصل المشكلة إلى ذروتها في أوائل الشتاء، مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي الذي يتزامن مع أسابيع يُقدم خلالها عشرات الآلاف من المزارعين في شمال الهند على حرق بقايا الأرز.
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