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إغلاق المدارس في العاصمة الهندية بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء

11/3/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬المستوى‭ ‬الخطر‭ ‬لتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضباب‭ ‬أصفر‭ ‬سام‭. ‬وبحسب‭ ‬شركة‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬السويسرية‭ ‬‮«‬آي‭ ‬كيو‭ ‬ار‮»‬،‭ ‬أتى‭ ‬مستوى‭ ‬جزيئات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ام‭ ‬2‭.‬5‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتّسم‭ ‬بخطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬أعلى‭ ‬بـ35‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬الذي‭ ‬تسمح‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬نيودلهي‭ ‬أرفيند‭ ‬كيجريوال‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬ستغلق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭. ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭): ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬التلوث،‭ ‬ستُغلق‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‮»‬‭. ‬وتُصنّف‭ ‬نيودلهي،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬المدن‭ ‬تلوثاً‭. ‬وينتشر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ضباب‭ ‬سامّ‭ ‬تغذيه‭ ‬عمليات‭ ‬الحرق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالزراعة‭ ‬والانبعاثات‭ ‬الصناعية‭ ‬وتلك‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭. ‬وتصل‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الشتاء،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬ديوالي‭ ‬الهندوسي‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬أسابيع‭ ‬يُقدم‭ ‬خلالها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬حرق‭ ‬بقايا‭ ‬الأرز‭.‬

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