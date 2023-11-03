أحمد الجميري يحيي الأغنية التراثية ((فلسطين نادت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف الفنان البحريني أحمد الجميري عن تسجيل أغنية «فلسطين نادت فلبوا النداء» للموسيقار محمد عبدالوهاب، مشيرا إلى إضافته 3 أشطر لمقدمتها، وتلحينها استعانةً باللحن الأصلي.
وقال الفنان: «استبد بي الغضب وأنا أرى ما يفعله العدو الإسرائيلي في غزة. واحترت كيف أشارك أهلنا في غزة فتذكرت حديث الرسول (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، فوجدت أنني أستطيع المحاولة بلساني عن طريق الغناء فتذكرت أغنية (أخي جاوز الظالمون المدى) لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، التي تربينا عليها في طفولتنا وفكرت في تخميسها بكتابة 3 أشطر وتوفقت في ذلك بعد 3 ليال وقمت بتلحين الثلاثة أشطر التي كتبتها مستوحيا لحنها من اللحن الأصلي وقمت بتسجيلها وتصويرها». والتخميس هو أن يأخذ الشاعر بيتا لسواه، فيجعل صدره بعد 3 أشطر ملائمة له في الوزن والقافية.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد الجميري يشتهر بالأغاني التراثية الوطنية، التي ترتبط بالذاكرة والحياة البسيطة في تفاصيلها، حيث كانت أول أغنية وطنية له في عام 1973.
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