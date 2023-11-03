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أحمد الجميري يحيي الأغنية التراثية ((فلسطين نادت))

11/3/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬الجميري‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬نادت‭ ‬فلبوا‭ ‬النداء‮»‬‭ ‬للموسيقار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إضافته‭ ‬3‭ ‬أشطر‭ ‬لمقدمتها،‭ ‬وتلحينها‭ ‬استعانةً‭ ‬باللحن‭ ‬الأصلي‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭: ‬‮«‬استبد‭ ‬بي‭ ‬الغضب‭ ‬وأنا‭ ‬أرى‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬واحترت‭ ‬كيف‭ ‬أشارك‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فتذكرت‭ ‬حديث‭ ‬الرسول‭ (‬من‭ ‬رأى‭ ‬منكم‭ ‬منكرا‭ ‬فليغيره‭ ‬بيده،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬فبلسانه‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬فبقلبه،‭ ‬وذلك‭ ‬أضعف‭ ‬الإيمان‭)‬،‭ ‬فوجدت‭ ‬أنني‭ ‬أستطيع‭ ‬المحاولة‭ ‬بلساني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الغناء‭ ‬فتذكرت‭ ‬أغنية‭ (‬أخي‭ ‬جاوز‭ ‬الظالمون‭ ‬المدى‭) ‬لموسيقار‭ ‬الأجيال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬التي‭ ‬تربينا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬طفولتنا‭ ‬وفكرت‭ ‬في‭ ‬تخميسها‭ ‬بكتابة‭ ‬3‭ ‬أشطر‭ ‬وتوفقت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬ليال‭ ‬وقمت‭ ‬بتلحين‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشطر‭ ‬التي‭ ‬كتبتها‭ ‬مستوحيا‭ ‬لحنها‭ ‬من‭ ‬اللحن‭ ‬الأصلي‭ ‬وقمت‭ ‬بتسجيلها‭ ‬وتصويرها‮»‬‭. ‬والتخميس‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬الشاعر‭ ‬بيتا‭ ‬لسواه،‭ ‬فيجعل‭ ‬صدره‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشطر‭ ‬ملائمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬والقافية‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬الجميري‭ ‬يشتهر‭ ‬بالأغاني‭ ‬التراثية‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بالذاكرة‭ ‬والحياة‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬أغنية‭ ‬وطنية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973‭. ‬

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