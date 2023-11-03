علماء آثار مغاربة يكتشفون منطقة ((أول)) ميناء أثري في الرباط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬الضفة‭ ‬اليسرى‭ ‬لنهر‭ ‬أبو‭ ‬رقراق‭ ‬كشفت‭ ‬أعمال‭ ‬حفر‭ ‬أثرية‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬لعلوم‭ ‬الآثار‭ ‬والتراث‭ (‬ INSAP ‭) ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬مرصوفة‭ ‬بالحجر‭ ‬الجيري‭ ‬الأزرق،‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬مبان‭ ‬بينها‭ ‬أعمدة‭ ‬أو‭ ‬مذبح‭ ‬للبخور‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الطقوس‭ ‬الدينية‭. ‬

وأشار‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياري،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اكتشاف‭ ‬مهم‭ ‬لأنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نعثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬ميناء‭ ‬قديمة‭ ‬في‭ ‬المغرب‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬منطقة‭ ‬الميناء‭ ‬هذه‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬الميلادي‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الروماني،‭ ‬بحسب‭ ‬الخياري‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭. ‬

وأضاف‭ ‬الخبير‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬البحث‭ ‬والتنقيب‭ ‬لتحديد‭ ‬وظيفة‭ ‬هذه‭ ‬المباني‭ ‬وتاريخها‭. ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقودنا‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬سلا‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الميناء‭ ‬توصل‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬اكتشافات‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمدينة‭ ‬القديمة‭. ‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الاكتشافات‭ ‬أولاً‭ ‬حمامات‭ ‬عمومية‭ ‬بُنيت‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬الميلادي،‭ ‬وتغطي‭ ‬بالفعل‭ ‬مساحة‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬كان‭ ‬يضم‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المنشآت‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬القديم،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المغربية‭. ‬

كما‭ ‬تضمّ‭ ‬المواقع‭ ‬المكتشفة‭ ‬مقبرة‭ ‬جديدة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬الميلادي،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كولومباريوم‭ (‬مقبرة‭ ‬وثنية‭ ‬قديمة‭) ‬بخمسة‭ ‬محاريب‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬جرار‭ ‬رماد‮»‬‭ ‬جنائزية،‭ ‬بحسب‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياري‭. ‬

كذلك‭ ‬اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬سور‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمثال‭ ‬أنثى‭ ‬مقطوعة‭ ‬الرأس‭. ‬

ويضم‭ ‬المغرب‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬عدة،‭ ‬أشهرها‭ ‬آثار‭ ‬شالة‭ ‬بالرباط،‭ ‬وآثار‭ ‬وليلي‭ ‬قرب‭ ‬مكناس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المملكة‭. ‬