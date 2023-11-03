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إطلاق مجموعة أزيـاء مستوحاة من النسيج البحريني

11/3/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


أطلقت‭ ‬مصممة‭ ‬الأزياء‭ ‬ميرفن‭ ‬جيمس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬نسيج‮»‬‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بالزلاق‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأزيـاء‭ ‬والفن‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭.‬

وتضمنت‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزياء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اطلاقها‭ ‬أمس‭ ‬ملابس‭ ‬للجنسين‭ ‬بألوان‭ ‬نوعية‭ ‬مناسبة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأذواق‭ ‬وتعمدت‭ ‬المصممة‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬ألوانًا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الجسم‭ ‬لتظهره‭ ‬بشكل‭ ‬متناسق‭ ‬وجميل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ان‭ ‬ترضي‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬بشكل‭ ‬مبتكر‭ ‬ونوعي‭ ‬وبلمسة‭ ‬هندية‭ ‬جاذبة‭.‬

وفي‭ ‬حديثها‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬أكدت‭ ‬ميرفن‭ ‬جيمس‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬نسيج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬جاءت‭ ‬نتاج‭ ‬وثمرة‭ ‬نجاح‭ ‬لعمل‭ ‬استمر‭ ‬سنتين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عملها‭ ‬وشغفها‭ ‬في‭ ‬الأزيـاء‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الأزيـاء‭ ‬وتدرّسه‭ ‬ايضًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انخراطها‭ ‬فيه‭ ‬وإطلاقها‭ ‬خط‭ ‬أزياء‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مجال‭ ‬الأزياء‭ ‬مجال‭ ‬عملها‭ ‬ودراستها‭ ‬وشغفها‭.‬

وحول‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دعتها‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المجموعة‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬سعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬قطعًا‭ ‬وألوانًا‭ ‬خاصة‭ ‬بالجنسين‭ ‬ولمختلف‭ ‬أشكال‭ ‬وأنواع‭ ‬الجسم‭ ‬لترسل‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يرتدي‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ملابس‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬معينة‭.‬

وخلال‭ ‬أمسية‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬تنوعت‭ ‬اشكال‭ ‬القطع‭ ‬وألوانها‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ظهرت‭ ‬بطابع‭ ‬مميز‭ ‬حاز‭ ‬اعجاب‭ ‬الحاضرين‭ ‬ولاقى‭ ‬اقبالًا‭ ‬مميزًا،‭ ‬وفور‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬الأزيـاء‭ ‬أطلقت‭ ‬المصممة‭ ‬موقعها‭ ‬الخاص‭ ‬لاستعراض‭ ‬وبيع‭ ‬القطع‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬نسيج‭ ‬2024‮»‬‭.‬

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