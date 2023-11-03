إطلاق مجموعة أزيـاء مستوحاة من النسيج البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أطلقت مصممة الأزياء ميرفن جيمس مجموعة «نسيج» 2024 وذلك مساء الجمعة في فندق ومنتجع جميرا خليج البحرين بالزلاق وذلك بحضور نخبة من المعنيين بالأزيـاء والفن من مختلف الجنسيات.
وتضمنت مجموعة الأزياء التي تم اطلاقها أمس ملابس للجنسين بألوان نوعية مناسبة لمختلف الأذواق وتعمدت المصممة أن تختار ألوانًا تتناسب مع مختلف أشكال الجسم لتظهره بشكل متناسق وجميل إلى جانب ان ترضي مختلف الأذواق من الجنسين بشكل مبتكر ونوعي وبلمسة هندية جاذبة.
وفي حديثها مع الصحافة أكدت ميرفن جيمس أن مجموعة «نسيج 2024» جاءت نتاج وثمرة نجاح لعمل استمر سنتين، إلى جانب عملها وشغفها في الأزيـاء حيث حصلت على الماجستير في تخصص الأزيـاء وتدرّسه ايضًا في البحرين إلى جانب انخراطها فيه وإطلاقها خط أزياء يحمل اسمها، وتعتبر مجال الأزياء مجال عملها ودراستها وشغفها.
وحول الأسباب التي دعتها إلى إطلاق هذا المجموعة أكدت أنها سعت من خلال هذه المجموعة إلى أن تطلق قطعًا وألوانًا خاصة بالجنسين ولمختلف أشكال وأنواع الجسم لترسل رسالة مفادها أن الجميع يستطيع أن يرتدي ما يحلو له من ملابس دون قيود معينة.
وخلال أمسية عرض الأزياء تنوعت اشكال القطع وألوانها إلا أنها ظهرت بطابع مميز حاز اعجاب الحاضرين ولاقى اقبالًا مميزًا، وفور الانتهاء من عرض الأزيـاء أطلقت المصممة موقعها الخاص لاستعراض وبيع القطع التابعة لمجموعة «نسيج 2024».
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